Jorge Ortiz de Pinedo retrasa su transplante de pulmón: ‘Por un problema en la sangre, podría morir’

Jorge Ortiz de Pinedo, intérprete de series como ‘Cero en conducta’ y novelas dramáticas, atraviesa un momento complicado después de informar que no recibirá el trasplante de pulmón al que iba a ser sometido, ya que podría poner en riesgo su vida.

Según declaraciones del propio productor, este cambio de planes se debe a un nuevo padecimiento detectado en exámenes previos a la cirugía. El actor detalló que le encontraron un problema hepático, pero reveló que se trata de algo en la sangre, el cual es consecuencia de las quimioterapias por el cáncer.

“Los doctores dijeron que detuviéramos todo: ‘porque si le hacemos el trasplante, podríamos provocarle una anemia tremenda y podría morir’”, relató el actor en una entrevista para Venga la Alegría.

Jorge Ortiz de Pinedo habló sobre su transplante de pulmón (foto: Cuartoscuro)

¿Por qué Jorge Ortiz de Pinedo necesita un trasplante de pulmón?

El creador del programa ‘Una familia de 10′ fue diagnosticado con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en 2010 sufrió de un cáncer de pulmón.

Debido al cáncer, se le extrajo el lóbulo superior del pulmón izquierdo y el lóbulo medio del derecho.

Desde las operaciones, el actor ha usado un tanque de oxígeno para poder respirar y decidió cambiar su residencia de la Ciudad de México a la playa para mejorar su condición.

Jorge ha estado en lista de espera para un transplante de órgano, la cual depende de las familias de los posibles donadores, según el productor.

“Donadores hay muchos, hay muchos pulmones y demás, pero el problema está que la familia acepte que alguien dijo que quería ser donador, por ley le deben preguntar a los familiares y si uno de los 5 hijos dice que no, se frena todo”, dijo en una entrevista que concedió a Venga la Alegría en abril.

Jorge Ortiz Jorge Ortiz de Pinedo habla sobre su transplante de pulmón. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué enfermedad tiene Jorge Ortiz de Pinedo?

Jorge Ortiz de Pinedo fue diagnosticado con cáncer de pulmón y años después con EPOC, debido a ello usa un tanque de oxígeno desde el 2016.

”El EPOC no lo puedo superar, es degenerativa, va avanzando. La solución posible es el trasplante de pulmón, ya me revisaron, soy candidato. Confiemos en Dios que no lo necesite en muchos años”, compartió para el programa Venga la Alegría.

El EPOC es una enfermedad respiratoria relacionada con la bronquitis crónica y algunos casos, el asma. Entre las principales causas se encuentra el tabaco, la exposición a contaminantes y factores genéticos.