‘Pocholo’ reacciona a crisis económica de Rafael Inclán: ‘Antes de irse a la Casa del Actor, se va conmigo’

Rafael Inclán está en una crisis económica y 'Pocholo' lo apoya en el proceso. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

José Luis Cordero ‘Pocholo’, respaldó a su amigo Rafael Inclán luego de que resurgieran las declaraciones donde el actor habló sobre los problemas económicos que enfrenta desde hace algunos años.

El intérprete aseguró que muchas versiones alrededor de la crisis económica de Rafael Inclán fueron exageradas, además negó que exista la posibilidad de que el famoso tenga que mudarse a la Casa del Actor.

Las declaraciones ocurrieron después de que el comediante confesara públicamente una crisis económica provocada por la falta de trabajo y por haber gastado gran parte de su dinero, mención realizada en 2024.

José Luis Cordero, más conocido como 'Pocholo', es un comediante y cantante. (Foto: Cuartoscuro) (Francisco Rodríguez)

¿Qué dijo ‘Pocholo’ sobre el estado de Rafael Inclán?

En entrevista con TV Notas, ‘Pocholo’ explicó que su amigo continúa activo profesionalmente y todavía recibe ofertas de trabajo dentro del medio artístico.

“La gente a veces le pone de su cosecha, que si no tiene trabajo o pide ayuda, pero no, sí lo tiene y todavía es considerado por los productores, ahorita está en la obra Perfume de Gardenias, está cuerdo y mejor que mucho de nosotros”.

José Luis Cordero reaccionó a los rumores que señalaban que Rafael Inclán podría mudarse próximamente a la Casa del Actor debido a sus problemas financieros, pero antes de que eso ocurra se iría con él.

“Antes de eso se va a mi casa, claro, y si nos escucha, se lo digo desde ahorita, siempre voy a apoyarlo. Si necesita su medicina, lo voy a ver diario, los compañeros después de tanto tiempo como amigos se hace una hermandad, nos llevamos muy bien, lo quiero mucho”.

Según explicó ‘Pocholo’, el momento más complicado para Inclán no está relacionado con lo económico, sino con temas emocionales derivados de distintas situaciones personales.

“Son momentos difíciles relacionados con lo emocional, te pegan y así, pero se adapta, le pide a Dios muchas fuerzas, es como cuando te deja tu chava te sientes mal, es un golpe emocional”.

Rafael Inclán aseguró que tiene una crisis económica en 2024. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Rafael Inclán sobre su crisis económica?

Las declaraciones sobre los problemas económicos del actor Rafael Inclán no son recientes, pues fueron hechas desde noviembre de 2024 durante un encuentro con medios de comunicación.

En aquella ocasión, el actor reconoció que atravesaba dificultades financieras y que no contaba con ahorros para el retiro.

“Está difícil, no tengo nada en mi cuenta, todo me lo he gastado, hoy vine a ver si me invitan un café (...) La vida y disfrutarla no tiene que ver con el dinero, algo ayuda, pero no”, declaró en un video compartido por Eden Dorantes en YouTube.

Inclán también confesó que nunca realizó inversiones importantes ni planeó financieramente su retiro, por lo que depende directamente de los proyectos laborales que surgen en televisión, teatro o cine.

¿Quién es ‘Pocholo’?

José Luis Cordero, conocido popularmente como ‘Pocholo’, es un actor y comediante mexicano con una amplia trayectoria dentro del cine, la televisión y el teatro en México.

El intérprete alcanzó gran popularidad durante las décadas de los ochenta y noventa gracias a su participación en películas de comedia y cine de ficheras, género donde compartió pantalla con figuras como Rafael Inclán, Alfonso Zayas, César Bono y Luis de Alba.

Uno de los aspectos que más caracterizó a ‘Pocholo’ fue su estilo de humor y su capacidad para interpretar personajes populares ligados a la comedia urbana mexicana.

Además de su trabajo en cine, el actor participó en programas de televisión, obras teatrales y espectáculos de comedia, convirtiéndose en un rostro reconocido para varias generaciones de espectadores.

Con el paso de los años, ‘Pocholo’ mantuvo una relación cercana con distintos actores del medio artístico, especialmente con Inclán, con quien comparte una amistad de décadas derivada de múltiples proyectos laborales.