Pablo Montero es acusado de golpear actor de la obra ‘Perfume de gardenia’, cantante se disculpa

¡Otra polémica de Pablo Montero! El cantante fue señalado por presuntamente golpear a su compañero durante la gira de la obra de teatro Perfume de gardenia.

El exparticipante de La Casa de los Famosos de Telemundo se disculpó públicamente luego de la difusión del video donde aparece Enrique Madrid tras ser golpeado.

Pablo Montero está en el elenco de la puesta en escena, donde también participan la actriz Aracely Arámbula y el actor David Zepeda.

Pablo Montero fue acusado por presuntamente golpear a otro actor. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

¿Pablo Montero golpeó actor de la obra ‘Perfume de gardenia’? Esto sabemos

Un video difundido por TV Notas muestra al actor Enrique Madrid mientras es atendido por un paramédico y por miembros del staff de Perfume de Gardenia.

Él se toca el lado derecho del rostro, supuestamente tras ser golpeado por el cantante Pablo Montero.

“Sí, fue algo fuerte”, dice mientras es cuestionado acerca de su estado de salud para descartar síntomas o daños de gravedad, sin embargo, no especifican que sea por un golpe.

Pablo Montero se disculpó con Enrique Madrid, pero no especificó el motivo. (Foto: Especial) (Nación321/Instagram)

Luego de la nueva polémica del actor Pablo Montero, él se disculpó con su compañero al término de una función de la obra de teatro en Mérida el pasado sábado 29 de marzo.

"La verdad es que pasan muchas cosas detrás del escenario, hay una persona que a mí me asiste, que es mi amigo, que está para repasar los textos y decirme la hora que debo salir, hay mucha gente atrás corriendo y cambiándose (...) Me refiero a Enrique, ven para acá, por favor. Quiero pedirle una disculpa, me gusta hablar de frente y también quiero decir que los respeto a todos y los quiero, de verdad, discúlpenme, somos una familia", declaró.

La respuesta de Enrique Madrid no llegó en el momento exacto que terminó el discurso del protagonista de la telenovela mexicana Fuego en la sangre.

En cambio, fue a través de una publicación en su perfil de Instagram, donde compartió el video de la disculpa de Montero.

“No a la violencia, ni en la casa, ni en la escuela, ni en el matrimonio, ni en el trabajo, mucho menos en el escenario”, escribió el actor de teatro.

Después publicó una historia temporal donde reveló que está en pláticas con un abogado, pero no confirmó si procede legalmente en contra de Pablo Montero, solo agradeció la preocupación del público: “Gracias por todas sus llamadas, muestras de cariño y apoyo, sus mensajes, estoy hablando con un abogado, digan no a la violencia”.