Polémicas de Pablo Montero: De la denuncia por violación a conflictos en serie de ‘Chente’

El actor y cantante Pablo Montero, cuyo nombre real es Óscar Daniel Hernández Rodríguez, ha dado vida a papeles polémicos como el de Vicente Fernández en la serie biográfica no autorizada El Último Rey: El hijo del pueblo; sin embargo, también ha sido el protagonista de una serie de polémicas fuera de las pantallas.

Este lunes, se reveló que el cantante está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado de Chiapas por el delito de violación, aunque no tienen por el momento órdenes de aprehensión en su contra ni trabajan en colaboración con la Interpol en el caso.

“Después de presentarse la denuncia ante el Fiscal del Ministerio Público de Delitos Sexuales de Tapachula, se sigue con el proceso de la investigación”, detalla el comunicado.

Esta no es la primera vez que el cantante se ve involucrado en diversas acusaciones, ya que ha llevado una controversial vida pública.

Polémicas de Pablo Montero

Acoso sexual

Montero ha sido señalado en otras ocasiones por acoso sexual, como en 2017, cuando Rubí Mendivil, participante del programa La Academia.

Según informó Agencia México en ese entonces, el cantante la invitó a una reunión de trabajo en un restaurante y trató de besarla y tocarla sin consentimiento, por lo que ella lo golpeó: “le di una bofetada y me dijo que así le gustaban”.

Se niega a pagarle a mariachis

A mediados de octubre de 2022, se viralizaron una serie de videos que exhiben a Pablo Montero en aparente estado de ebriedad en un restaurante ubicado en Torreón, Coahuila, donde le exige a los comensales apoyo con dinero para pagar un grupo de mariachis que él mismo contrató.

En una de las grabaciones se puede apreciar la voz de Montero: “Todos se tienen que cooperar para pagarle a los músicos y si no quieren pagarle, Charlie y yo nos echamos un tiro con los que quieran. Todos van a pagar por mis huevos, ¿cómo ven? Si no, nos echamos un tiro de los buenos, porque yo no voy a cantarle gratis a nadie”.

Momentos después de su amenaza a los comensales llegaron las autoridades que lograron calmarlo. Al final de la polémica, el intérprete de ‘Hay otra en tu lugar’ terminó pagando una parte de lo que debía a los músicos, pero no el monto completo.

Agresión a reportera

Durante una rueda de prensa en agosto de 2022, Pablo Montero se mostró agresivo con una reportera que le cuestionó sobre el aparente alcoholismo que padece.

Los hechos ocurrieron en la Feria de Saltillo, cuando una periodista del programa Ventaneando fue al lugar para entrevistar a Pablo Montero. La pregunta que exaltó al actor era: “¿Qué quieres decirle a las personas que quieren que ingreses a un centro de rehabilitación?”.

El cuestionamiento molestó a Montero, se acercó a la reportara para exigirle que borrará el fragmento en el que le hizo la pregunta; al negarse, Pablo comenzó acercarse agresivamente a ella.

“Bórralo, bórralo, no vas a salir de aquí hasta que lo borres esa pregunta. Lo vas a borrar y no sales de aquí porque te traigo a la patrulla”, enseguida el mexicano le pidió a su equipo de seguridad que le quitaran el móvil con el que grabó la reportera.

La polémica terminó con la salida de la corresponsal de Ventaneando y sus aparatos de grabación rotos. El cantante se pronunció al respecto para pedir disculpas por su reacción.

Se va de restaurante sin pagar

En junio de 2022, comenzó a circular la noticia de que Pablo Montero se había retirado de un establecimiento en la CDMX sin haber pagado la cuenta, la cual ascendía los 15 mil pesos.

Se trataba del restaurante Au Pied de Cochon que se encuentra dentro del hotel Presidente InterContinental en la colonia Polanco. El cantante aseguró que él había pagado solamente lo que consumió.

“Lo del restaurante, yo fui un rato con un grupo de 15 personas y me querían enjaretar la cuenta a mí, y yo les dije: ‘Yo pago lo que consumí, no la cuenta de 15 personas, están mal’”, explicó el cantante en aquel entonces.

La versión de Pablo Montero indica que, después de cenar, una persona lo acompañó a tomar un taxi y se retiró, aunque sus acompañantes esperaban que él pagara la cuenta por ser la única figura pública en el sitio.

Problemas en grabación de ‘El Último Rey’

A la par de la controversia por la aparente salida de Pablo Montero sin pagar la cuenta en Au Pied de Cochon, el productor Juan Osorio habló del día en el que el mexicano dejó plantados a la producción de El Último Rey: El hijo del pueblo en su último día de grabaciones.

Asimismo, el productor relató un poco sobre el supuesto alcoholismo que Pablo Montero padece. “Yo tengo que decir que cuando a Pablo le gana la enfermedad es muy difícil”, declaró al programa De Primera Mano.

“Dejó plantados a los actores, al equipo técnico, a la renta de un estadio, a extras, a todo los que conformaron esta producción. Me molestó, me pareció una falta de profesionalismo y al día de hoy no he cruzado palabra con él porque creo que tiene que venir a mi oficina, presentarse personalmente”, explicó Juan Osorio en aquella ocasión.

Pablo Montero interpreta a Vicente Fernández en la serie de TelevisaUnivision. (Foto: Instagram / @elultimoreymx).

Conflicto con la familia de Vicente Fernández

‘Doña Cuquita’, viuda de Vicente Fernández, habló en una ocasión sobre por qué prefería a Jaime Camil en lugar de Pablo Montero para el papel de ‘El Charro de Huentitán’.

En la serie de TelevisaUnivision, El último rey: El hijo del pueblo, Pablo Montero protagoniza a Vicente Fernández, en tanto, en la versión de Caracol, se eligió a Jaime Camil para el papel.

“Se escogió a Jaime Camil por ser talentoso, disciplinado y libre de escándalos... Pablo es un buen muchacho, pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado y sabe que desde noviembre estaba él participando en lo oscurito en la ilegal serie de Televisa, mientras que Vicente luchaba por su vida, diciéndose supuesto amigo de nuestra familia”.