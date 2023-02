Pablo Montero: Cronología de polémicas en 2023; de su arresto a la denuncia por violación

Hace algunos días, una revista de circulación nacional publicó que Pablo Montero era buscado tras una denuncia de violación en su contra, ocurrida después de su participación el pasado 7 de enero en la cartelera artística de la Feria de Esquipulas, en el municipio de Huehuetán, a 30 kilómetros de la ciudad de Tapachula.

Tras hacerse viral el caso, el mismo cantante fue quien salió a desmentir haber cometido el delito: “Sería incapaz de hacer algo así, yo no sé nada, no soy así. No quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen. Es mentira, yo no tengo nada que esconder. Me conocen muy bien los pantalones que tengo”, dijo a TVNotas.

Sin embargo, ha salido a la luz que, en el inter entre su presentación en Chiapas y la denuncia por parte de Ximena ‘N’, el cantante fue arrestado tras un altercado en un restaurante de Cancún, donde se encontraba en estado de ebriedad.

Cronología de las polémicas de Pablo Montero en 2023

En lo que va del 2023, Pablo Montero se ha involucrado en más de una polémica, que tienen que ver con el alcohol y hasta delitos.

Inicios de año: Presunta violación contra una joven

De acuerdo con nuna carpeta de investigación abierta en contra de Montero tras la acusación de Ximena ‘N’, todo habría ocurrido luego de que Pablo Montero formara parte de la cartelera artística de la Feria de Esquipulas el pasado 7 de enero.

La joven argumenta que habría invitado a un centro nocturno, y horas después abusó sexualmente de ella. Sin embargo, las autoridades aseguraron que no existe una orden de aprehensión y/o solicitud de colaboración de Interpol.

Mientras se lleven a cabo las investigaciones correspondientes, el cantante de música ranchera se encuentra en libertad hasta que haya una expresa orden de aprehensión en su contra.

Arresto en Cancún

Dos semanas más tarde, el 18 de enero, Óscar Daniel Hernández Rodríguez, mejor conocido como Pablo Montero, acudió alrededor de las 22 horas a un restaurante en Cancún llamado The Pub, en la zona de Puerto Aventuras, mientras estaba en aparente estado de ebriedad.

La actitud que mostró fue de prepotencia con el personal, por lo que le pidieron que se retirara; sin embargo, el también actor hizo caso omiso y arrojó una bocina portátil al encargado, además de romper la puerta del baño.

Personal del restaurante solicitó ayuda de la policía, quienes lo llevaron a los separos de la Secretaría de Seguridad Pública, pero el encargado del lugar decidió no proceder con una denuncia, por lo que únicamente lo llevaron ante el juez cívico por una falta administrativa.

Denuncia y aclaración de la Fiscalía

La FGE publicó un comunicado en Facebook donde señala: “es falso que exista una orden de aprehensión y/o solicitud de colaboración de Interpol para la localización y/o presentación en contra de Óscar Antonio ‘N’, de ocupación cantante, conocido como ‘Pablo Montero’, como se ha difundido erróneamente en algunos medios de comunicación”.

Asimismo, dicha instancia detalló que la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa sí recibió la denuncia en contra del actor por su presunta responsabilidad en el delito de violación, en contra de Ximena ‘N’.

“Después de presentarse la denuncia ante el Fiscal del Ministerio Público de Delitos Sexuales de Tapachula, se sigue con el proceso de la investigación, a fin de continuar con la integración de la carpeta de investigación” agrega el comunicado.