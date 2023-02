Pablo Montero habla sobre acusación en su contra por supuesta violación en Chiapas

El actor Pablo Montero fue acusado por el presunto delito de violación, por lo que la Fiscalía General de Chiapas confirmó que ya investiga el caso derivado de la denuncia de una joven que afirma que el hecho ocurrió después de uno de sus conciertos, algo que el también cantante negó.

Óscar Daniel Hernández Rodríguez, el nombre real de Montero, dijo a TV Notas que la noticia lo tomó por sorpresa y la calificó como una mala jugada, por lo que afirmó que seguirá trabajando con una fecha el 12 de febrero en Jalisco.

“Sería incapaz de hacer algo así, yo no sé nada, no soy así. No quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen. Es mentira, yo no tengo nada que esconder. Me conocen muy bien los pantalones que tengo”.

Asimismo, aseguró que ha pensado en sus hijas, su mamá y su familia. “Primero me doy un bazo en la cabeza antes de que pase eso”. Aun así, afirmó que no tiene miedo porque tiene la verdad de su lado.

“Sufro mucho por las cosas que me pasan, pero esto no me va a hacer ni temblar las piernas porque yo sé muy bien lo que tengo y lo que soy. Jamás haría eso. Yo no tengo miedo de nada, ni a la cárcel ni a nada. Lo que tengo que hablar lo diré con la verdad y la cara”, añadió.

La denuncia hacia Pablo Montero

Esta no es la primera vez que la carrera de Montero se ve opacada por un escándalo de índole sexual, ya que en 2017 la exintegrante de La Academia, Rubí Mendivil, señaló que trató de besarla sin su consentimiento.

Ahora Pablo se enfrenta a una carpeta de investigación tras la acusación de Ximena ‘N’, en el municipio de Tapachula, el pasado viernes 7 de enero. Todo habría ocurrido luego de que Pablo Montero formara parte de la cartelera artística de la Feria de Esquipulas.

La joven argumenta que después la habría invitado a un centro nocturno. Sin embargo, las autoridades aseguraron que no existe una orden de aprehensión y/o solicitud de colaboración de Interpol.

“La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar el Estado de Derecho y reitera que ninguna conducta delictiva quedará impune”, dijeron en un comunicado.