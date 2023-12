César Bono revela que un doctor lo desahució hace 2 años: ‘No me da miedo’

El actor César Bono no sabe por qué está vivo luego de que hace un par de años sufriera un accidente cardiovascular por el que el médico que lo atendió le pidió a sus familiares que se despidieran al creer que no sobreviviría.

“El doctor que me operó durante más de 10 horas, cuando le dieron las gracias mis hijos, dijo que no le agradecieran a él, que él que me había visto por dentro sabía que yo no tenía por qué estar vivo”, dijo al canal de YouTube Qué buen chisme.

Asimismo, el protagonista de Defendiendo al cavernícola, de 73 años, aseguró que el médico “me desahució hace 2 años” tras sus problemas de salud. “Dice algo así como ‘algo tiene que hacer en esta vida y por eso todavía está aquí’, yo no sé por qué este aquí, pero aquí estoy”, añadió.

César Bono dice que no teme a morir. (Foto: Cuartoscuro)

César Bono revela que no le tiene miedo a la muerte

Luego de afrontar diversas dificultades, Bono argumenta que “sé que me voy a ir, me queda bien claro y no me da miedo”, pues morir es algo que tiene claro que pasará desde que nació.

Sin embargo, detalló que actualmente tanto su corazón, su cerebro y demás órganos funcionan bien. “Mi problema desde que tuve el accidente cardiovascular es de movilidad”.

Los problemas de salud de César Bono

En 2022 le cambiaron una sonda biliar. En marzo de eso mismo año le fue detectada una úlcera estomacal que le provocó una hemorragia por la que fue hospitalizado de emergencia; después fue intervenido por una perforación en el duodeno e incluso permaneció unos días en terapia intensiva y un total de 3 semanas internado.

Un episodio más complicado lo vivió en 2018 cuando tuvo 9 infartos -uno al miocardio y ocho cerebrales-, cuyas secuelas lo alejaron de los escenarios, por lo que tuvo que recurrir a utilizar un bastón y silla de ruedas.

En 2021 se contagió de COVID-19. “Yo te lo digo sin miedo, yo he tenido muchos accidentes en esta vida”, contó luego de ganar una demanda a una inquilina a la que denunció tras deberle un año de renta de un inmueble en el Estado de México.