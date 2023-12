César Bono gana pelea a inquilina que no le pagaba renta: ‘Pagas o hay cárcel’

El actor César Bono asegura que el proceso legal que enfrentaba con su inquilina Jessica López Rivera se resolvió a su favor, por lo que la mujer tendrá que pagarle el dinero que le debe como deuda por el año que no pagó renta mientras habitaba su casa en Huixquilucan, en el Estado de México.

“Recibí tal apoyo que ya perdió el caso la señora, ya va a tener que salir, va a tener que pagar”, dijo Bono en entrevista con Sale el Sol.

De acuerdo con su testimonio, legalmente no podía forzarla hasta que desalojara el lugar, algo que asegura que no sabía, “Ahora que ya va a tener que dejar la casa o me paga o se va a la cárcel. Lo siento mucho Jessica, pero o pagas o hay cárcel, porque así son las leyes, no es que así sea yo”, argumentó.

Bono dice que las autoridades correspondientes ya le dieron la notificación para que próximamente saque sus cosas. “Dentro del desahucio hay una cosa que se llama usar la fuerza pública y ya fueron a decirle que se tiene que salir y una vez que ponga un pie fuera recibirá la demanda. Es que me debe un año”.

César Bono denunció a una mujer que llevaba más de un año viviendo sin pagar renta. (Cuartoscuro)

César Bono vs. inquilina: Así fue el pleito legal

Según lo relatado por Bono, Jessica le pagó un año por adelantado de rentas, algo en lo que él no estaba muy de acuerdo. Cuando pasó ese plazo, no volvió a pagarle, por lo que le debería el monto de los meses transcurridos en 2023.

“Me está robando”, refirió el actor, que afirmó que en un principio él ganó en el municipio de Huixquilucan. “Me habían dado fecha para sacarla de mi casa, pero ella asistió con otro juez que, no sé por qué razón, se fue en contra de la decisión del anterior”.

César Bono denunció amenazas

Cuando habló públicamente del caso, Bono denunció en redes sociales que temía por su seguridad luego de recibir amenazas de secuestro por parte de los allegados a la mujer, quienes mandaron mensajes tanto a él como a su familia, razón por la que la responsabilizó si algo llegara a pasarle.

Aunque en un principio afirmó que trabajaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la institución lo negó. Bono calificó a Jessica como una “mala persona” en un video en el que señaló estar en problemas.