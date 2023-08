Gustavo Adolfo Infante pide a Sandra Cuevas que le pague el dinero que le debe desde hace meses

Gustavo Adolfo Infante señaló que Sandra Cuevas no le ha pagado por servicios que el periodista realizó hace varios meses. El conductor de De Primera Mano aseguró en un tuit que la alcaldesa tiene un adeudo y que además lo ha evadido durante meses.

Asimismo arrobó a la funcionaria y la conminó a saldar el monto pendiente.

“Estoy en condiciones de declarar que la Alcaldesa de @AlcCuauhtemocMx, @SandraCuevas_ me debe dinero de servicios para los que me contrato hace varios meses y ni siquiera me responde los mensajes. Ojalá lo lea y pague lo que me debe”, se lee en la publicación de Twitter.

Sandra Cuevas, titular de la alcaldía Cuauhtémoc.

Las reacciones y comentarios sobre el posteo del periodista no se hicieron esperar. Algunos internautas le recomendaron proceder legalmente por el incumplimiento de pago y otros pidieron ‘cuentas’ sobre el tipo de trabajo que Infante realizó.

“¿Con cuántas pelotas con billetes de $500 se salda? ¡Aguas! No te vaya a demandar @SandraCuevas_

como a mi, @GAINFANTE Alcaldesa, ya páguele el chayotito al señor”, escribió @_VicenteSerrano.

Otros usuarios señalaron que Sandra Cuevas no le pagaría al conductor de televisión dado que los recursos los invierte en ropa de marca.

“No te paga pero qué tal anda estrene y estrene ropita de diseñador…”, respondió @MissSunshine4.

La funcionaria no ha respondido el señalamiento del conductor, sin embargo se ha mostrado activa en redes sociales durante el día con publicaciones relativas a la remodelación de espacios públicos y hasta a una invitación a las infancias de la alcaldía Cuauhtémoc para ganar uno de los 100 lugares para ir a Six Flags.

Señalan que Gustavo Adolfo Infante también adeuda pagos

Entre los comentarios del posteo, Antonio Escobar, especialista en relaciones públicas según su perfil de Twitter, increpó a Gustavo Adolfo Infante por no pagar a tiempo.

Según @EscobarOficial, el equipo de producción del periodista tardó medio año en remunerar sus servicios durante un festival de música en el norte del país.

“Verdad que se siente bien gacho @GAINFANTE que no te paguen por un servicio que ya diste?? así me sucedió hace un año cuando tú producción se tardó cerca de 6 meses en pagarme cuando vinieron al Machaca Fest en Monterrey”, recalcó el especialista.

Un internauta señaló que Gustavo Adolfo Infante no cumple con el pago puntual de servicios.

Gustavo Adolfo no ha respondido a dicho comentario.