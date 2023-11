César Bono denuncia que mujer dejó de pagarle renta y no quiere salirse: ‘Estoy en problemas’

La tarde de este 21 de noviembre, César Bono señaló a una mujer de habitar en una de sus casas sin pagar renta desde hace más de un año, por lo que pidió ayuda para dar a conocer su caso y de esta forma resolver su situación.

A través de sus redes sociales, el actor publicó un video de poco más de un minuto, mismo en el que explica que hay una mujer que trabaja en el sector público a la que le rentaba una casa ubicada en Huixquilucan, Estado de México, pero desde hace un año dejó de cumplir con su obligación.

“México, estoy en problemas. Soy César Queijeiro Bono y quiero decirles que (en) mi casa, que se ubica en La Herradura, Huixquilucan, Estado de México, vive una persona sin pagar renta desde hace más de un año. Esa persona es Jessica López Rivera, que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”, dijo en primera instancia.

De acuerdo con el histrión que dio vida a ‘Frankie Rivers’ en la serie Vecinos, la mujer empezó a rentar la casa desde hace dos años. En cuanto llegó, le hizo un pago por adelantado de un año, sin embargo, él no estaba totalmente de acuerdo.

Solicitó su amable apoyo. Día con día habitan en mi casa sin pagar un solo peso desde hace un año. pic.twitter.com/kXZ9Z8imwl — César Bono (@cesarbono) November 21, 2023

“Yo quería que pagara mes con mes como se usa siempre; me pagó ese año que les digo y no ha vuelto a pagar en todo este 2023, no pagó un solo centavo. Yo sé dónde vive la mujer. Yo sé que es una delincuente porque día con día me está robando”, aseguró Bono.

César Bono señala ‘justicia incongruente’ en Huixquilucan

De igual forma, explicó que ya había llevado el caso al ámbito legal, mismo que en primera instancia había ganado en el municipio de Huixquilucan, donde se encuentra su casa. Sin embargo, las cosas dieron un revés en su contra.

“Yo gané en Huixquilucan el pleito y me habían dado fecha de desahucio para sacarla de mi casa, pero ella asistió con otro juez que, no sé por qué razón, se fue en contra de la decisión del juez anterior y seguimos en pleito. Yo tengo 73 años. No tengo el tiempo ni la salud para seguir en pleito con esta señora; la casa es mía y de nadie más”, mencionó el actor que dio voz a Mate en las películas de Cars.

César Bono se encuentra en una situación complicada por su casa en Huixquilucan, Estados de México. (Rogelio Morales/Rogelio Morales)

Para finalizar su mensaje, César Bono mencionó que ha trabajado más de 50 años y “jamás le he robado cinco céntimos a nadie”, argumentado que la mujer que habita su domicilio: “Me está robando desde hace un año”.

A través de X, respondió su video con el usuario de la mujer a quien le renta, misma que marcó su perfil como privado.