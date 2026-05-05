Rocío Nahle anuncia aumento salarial con enfoque en equidad y justicia social

La gobernadora Rocío Nahle García anunció un incremento salarial del 7.5 por ciento para las y los trabajadores al servicio del Estado, con efecto retroactivo al 1 de enero, como reconocimiento a la labor que diariamente sostienen en la administración pública.

Subrayó que este ajuste responde a un principio de justicia laboral, al valorar el esfuerzo de quienes contribuyen al funcionamiento institucional y al desarrollo de Veracruz. “Es para cerrar brechas y reconocer el trabajo de todas y todos”, expresó.

Con un enfoque de equidad, informó que las mujeres trabajadoras que perciben menos de dos salarios mínimos recibirán un incremento del 9.5 por ciento, medida orientada a reducir la brecha salarial y fortalecer su autonomía económica dentro del servicio público.

Asimismo, reiteró el incremento del 15 por ciento al salario de las y los elementos policiales, también con carácter retroactivo al inicio del año, en reconocimiento a su labor en la construcción de la paz y la seguridad en la entidad.

En cuanto al magisterio estatal recibirá un ajuste equivalente al que se determine a nivel federal el próximo 15 de mayo, con el propósito de garantizar condiciones salariales justas y homologadas para las y los docentes veracruzanos.

Finalmente, la Gobernadora destacó que Veracruz avanza en una política laboral con sentido social, que prioriza a quienes menos perciben y coloca en el centro a la clase trabajadora como pilar del desarrollo del estado.