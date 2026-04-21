Escuelas en alerta: Amenazas de tiroteo desatan operativos en Veracruz y Baja California

Pánico en aulas: amenazas de balacera movilizan autoridades en Baja California y Veracruz. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Amenazas de tiroteo en dos escuelas ubicadas en distintos puntos del país provocaron temor entre la comunidad estudiantil de Baja California y Veracruz este 21 de abril.

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes, cuando un mensaje escrito en uno de los baños de un colegio de bachillerato Cristóbal Colón, ubicado en Veracruz, advertía sobre una presunta balacera.

Se sospecha que el mensaje lo escribió un estudiante de la institución educativa; sin embargo, esto no impidió la movilización.

Ante la amenaza, padres de familia acudieron a media mañana al plantel para recoger a sus hijos, por el temor de que la advertencia fuera real y se presentara una situación de inseguridad.

“Votamos los padres y entre ellos (creímos) que era mejor que nos lleváramos a nuestros hijos”, señaló un papá de nivel secundaria.

El colegio particular informó que activó los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones de riesgo.

Indicó que no existen actos de violencia al interior de las instalaciones educativas y que implementó un refuerzo en la seguridad y la vigilancia.

Además, sostuvo que notificó de inmediato a las autoridades de seguridad del estado.

“Se activaron los protocolos de seguridad escolar correspondientes; a cargo de la comisión de seguridad institucional, como es Operación Mochila, el reforzamiento de los procedimientos de vigilancia y se notificó a seguridad pública del estado”, indica un comunicado de la escuela.

La institución pidió a los padres mantenerse informados a través de canales oficiales y evitar la difusión de versiones no confirmadas.

Padres temieron por reportes de que el hecho en Veracruz ya había ocurrido

En redes sociales, la situación generó pánico, ya que algunas publicaciones afirmaban que el ataque ya había ocurrido, lo que aumentó el temor entre la población.

No es la primera ocasión que ocurre un caso similar en Veracruz. En el municipio de Medellín de Bravo se registró una situación parecida hace unas semanas, donde autoridades acudieron a una secundaria tras una amenaza sin que se confirmara un hecho violento.

Escuelas de Baja California bajo amenaza

En el norte del país, en Baja California, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) acudieron a la Secundaria No. 16, en Terrazas de la Presa, en Tijuana, tras el reporte de una amenaza de atentado.

Desde el viernes 17 de abril, personal del plantel localizó en un baño un mensaje que advertía sobre un ataque al inicio de la semana, lo que alertó a las autoridades.

Directivos, docentes y fuerzas de seguridad centraron sus acciones en garantizar la seguridad del alumnado, que junto con sus familias expresó temor ante un posible hecho violento.

Las amenazas recientes en otros planteles del estado también influyeron en la activación de medidas preventivas en la Secundaria No. 16.

Durante la intervención, elementos de la SSPCM dialogaron con personal del plantel para coordinar acciones de seguridad.

También atendieron a cerca de 50 madres y padres de familia, a quienes brindaron información sobre medidas preventivas para evitar la difusión de amenazas falsas y hechos violentos.

En menos de una semana se registraron tres incidentes de este tipo en Tijuana y uno más en Ensenada, donde una secundaria cerró por temor a un ataque.

En la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en Mexicali, se suspendieron clases presenciales tras una amenaza de bomba, por lo que las actividades continuaron en línea.