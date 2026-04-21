Balacera en Teotihuacán: Embajada de EU emitió alerta para ciudadanos en la zona arqueológica

El ataque dejó al menos dos muertos -una turista canadiense y el agresor-, además de 13 lesionados. (Foto: EFE)

La embajada de Estados Unidos emitió el lunes 20 de abril una alerta para sus ciudadanos que estaban en la zona arqueológica de Teotihuacán, en donde un ataque armado dejó al menos dos muertos y 13 extranjeros heridos, incluidos seis ciudadanos estadounidenses.

En su alerta de seguridad, la sede diplomática señaló que estaba al tanto de un tiroteo ocurrido el lunes temprano en las pirámides de Teotihuacán, un sitio turístico en las afueras de la Ciudad de México.

“Las autoridades locales han confirmado que la zona está asegurada y que todas las víctimas heridas están recibiendo atención médica en clínicas y hospitales locales”, agregó.

Además, emitió una serie de medidas de seguridad que debieron tomar sus ciudadanos que se encontraban en la zona del tiroteo como ponerse en contacto con sus amigos y familiares para informar que estaban a salvo.

Exhortó también a ponerse en contacto con la Embajada de los Estados Unidos, en caso de necesitar ayudar. Pidió también a sus ciudadanos seguir las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llamar al 911.

Embajador de EU lamenta tiroteo en Teotihuacán

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó su “profunda preocupación y tristeza” por el tiroteo ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán.

“He seguido con profunda preocupación y tristeza el tiroteo ocurrido hoy en Teotihuacán, que resultó en la trágica pérdida de vidas y múltiples personas heridas, incluyendo a varios ciudadanos estadounidenses”, señaló en un mensaje en X.

El diplomático añadió que Estados Unidos está dispuesto a brindar apoyo a las autoridades mexicanas mientras avanzan las investigaciones, y expresó condolencias a las víctimas y sus familias.

¿Qué pasó en Teotihuacán este lunes 20 de abril?

La mañana del lunes 20 de abril un tiroteo ocurrió en la Pirámide de la Luna, dentro de Teotihuacán, uno de los sitios turísticos más visitados del país, donde un hombre armado abrió fuego contra visitantes desde una zona elevada.

El ataque dejó al menos dos muertos -una turista canadiense y el agresor-, además de 13 lesionados, según reportaron las autoridades mexicanas.

Entre los heridos, hay seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un canadiense y un ruso.

El agresor fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y residente de la Ciudad de México, tras el hallazgo de una credencial de elector en el sitio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el móvil del ataque ni han dado a conocer más detalles sobre el perfil del agresor.

Gobiernos lamentan ataque en zona turística

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el ataque, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y confirmó que su gobierno mantiene contacto con autoridades canadienses para dar seguimiento al caso y brindar apoyo a los afectados.

Por su parte, el gobierno de Canadá lamentó la muerte de su ciudadana y afirmó que da seguimiento cercano al caso, mientras autoridades consulares, a través de Global Affairs Canada, brindan asistencia.

Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y ubicado a unos 50 kilómetros de Ciudad de México, sede del partido inaugural del Mundial de Futbol 2026 -que México organiza con Estados Unidos y Canadá-.

Con información de EFE