México reforzará la seguridad en los sitios turísticos tras ataque en Teotihuacán

“Nunca habíamos visto algo así en México; es la primera vez que sucede”, dijo la presidenta Sheinbaum tras el ataque en Teotihuacán.

México se ha comprometido a reforzar la seguridad en los sitios arqueológicos y los principales lugares turísticos después de que un atacante matara a un turista canadiense y luego se suicidara en las antiguas ruinas de Teotihuacán.

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró este martes en su conferencia ‘mañanera’ que pidió a los secretarios de Seguridad y Cultura que trabajaran conjuntamente para identificar los lugares afectados y asegurarlos de inmediato con apoyo adicional de la Guardia Nacional, realizar controles preventivos en las entradas de los lugares y aumentar la vigilancia.

“Nunca habíamos visto algo así en México; es la primera vez que sucede”, dijo Sheinbaum. “Esta persona presentaba indicios de problemas psicológicos y estaba influenciada por incidentes ocurridos en el extranjero, por lo que no se trata de algo vinculado al crimen organizado”.

El gobierno identificó al autor del tiroteo desde lo alto de la pirámide principal como Julio César Jasso, de 27 años, quien actuó por su cuenta y sin vínculos con el crimen organizado, agregaron las autoridades.

Así planeó Julio César Jasso el ataque en Teotihuacán

Jasso planeó el ataque desde hoteles cercanos y portaba su credencial de elector, un teléfono analógico y literatura que hacía referencia a tiroteos masivos en Estados Unidos.

Las fuerzas de seguridad localizaron al pistolero en cuestión de minutos. Miembros de la Guardia Nacional le dispararon al atacante de Teotihuacán en la pierna, tras lo cual se suicidó, según informaron las autoridades.

“Esta intervención le impidió continuar el ataque y evitó la pérdida de más vidas”, dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

“De no haber sido herido por efectivos de la Guardia Nacional, es muy probable que hubiera causado más víctimas”.

¿Qué sabemos del ataque en Teotihuacán?

De las 13 personas heridas, siete recibieron disparos, mientras que las demás sufrieron lesiones por caídas. Seis de ellas fueron dadas de alta tras recibir tratamiento.

Teotihuacán es el segundo sitio arqueológico más visitado del país, y atrajo a más de 1.6 millones de visitantes el año pasado.

El tiroteo en Teotihuacán aumentará la presión sobre Sheinbaum para garantizar la seguridad de los turistas a menos de dos meses de que México sea sede de 13 partidos del Mundial de Fútbol.

Se espera que este evento deportivo internacional, que también contará con partidos en Canadá y Estados Unidos, atraiga a varios millones de visitantes internacionales a las tres ciudades mexicanas anfitrionas.