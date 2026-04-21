‘Blindan’ Teotihuacán tras tiroteo que dejó 13 heridos y dos muertos

La Secretaría de Gobernación informa que, tras los lamentables hechos en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, se desplegó un operativo (Foto: AXEL SÁNCHEZ/CUARTOSCURO)

La Secretaría de Gobernación informa que, tras los lamentables hechos en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, se desplegó un operativo coordinado con autoridades estatales para su atención.

De acuerdo con los reportes de autoridades del IMSS Bienestar, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación, así como de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, se reportaron: 13 personas como lesionadas, de las cuales ocho aún permanecen hospitalizadas; tres de ellas se encuentran en el hospital HRAE de IMSS Bienestar de Ixtapaluca y tres más en el Hospital de Axapusco en el Estado de México, así como dos más en el hospital ABC en la Ciudad de México.

Adicionalmente cinco personas fueron atendidas y dadas de alta en hospitales privados.

Lamentablemente dos personas fallecieron: una mujer de nacionalidad canadiense y el agresor.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se encuentra en los hospitales para dar seguimiento a las necesidades de las víctimas y familiares.

El Gobierno de México está en contacto con los familiares de las víctimas dentro y fuera del país, y también con la representación de las embajadas.

Teléfono para atención:

55 1000 2000 ext. 57508