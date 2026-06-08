Tormenta ‘Boris’ sube riesgo de inundaciones: ¿Qué estados prevén lluvias torrenciales y olas de 5 metros?

Las costas de guerrero esperan olas de hasta 5 metros y lluvias intensas en las próximas horas.

Cada vez más cerca de Guerrero y a horas de impactar en tierra, la tormenta tropical ‘Boris’ es responsable de lluvias torrenciales en distintos estados del país la tarde y noche de este lunes 8 de junio.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que serán 10 los estados a la espera de lluvias intensas con riesgo de inundaciones y deslaves.

Los estados que esperan lluvias intensas son:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 milímetros) : Guerrero (sur y costa) y Oaxaca (oeste).

: Guerrero (sur y costa) y Oaxaca (oeste). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros) : Jalisco (este y sur), Colima, Michoacán (centro, costa y suroeste), Chiapas (sur), Veracruz (centro y sur), Puebla (norte, este y sureste), San Luis Potosí (este) y Tamaulipas (sur).

: Jalisco (este y sur), Colima, Michoacán (centro, costa y suroeste), Chiapas (sur), Veracruz (centro y sur), Puebla (norte, este y sureste), San Luis Potosí (este) y Tamaulipas (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros) : Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este) y Estado de México (suroeste).

: Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este) y Estado de México (suroeste). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 milímetros) : Nuevo León (centro y sur), Zacatecas (sur), Nayarit (sur), Guanajuato (noreste y sur), Ciudad de México (sur y oeste), Morelos, Tlaxcala, Tabasco (oeste y sur), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).

: Nuevo León (centro y sur), Zacatecas (sur), Nayarit (sur), Guanajuato (noreste y sur), Ciudad de México (sur y oeste), Morelos, Tlaxcala, Tabasco (oeste y sur), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 milímetros) : Coahuila, Durango y Aguascalientes.

: Coahuila, Durango y Aguascalientes. Lluvias aisladas (0.1 a 5 milímetros): Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades, la tormenta tropical ‘Boris’ no es la única que provoca lluvias, ya que la onda tropical 5, canales de baja presión y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera contribuyen a las precipitaciones.

Tormenta tropical ‘Boris’ provoca alerta por oleaje y vientos

Conagua también alertó por rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora en los estados cercanos a la tormenta ‘Boris’, así como oleaje de hasta cinco metros de altura.

Los estados afectados por el alto oleaje son:

Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura : costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca (oeste).

: costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca (oeste). Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Jalisco y Colima.

Guerrero, Michoacán y Oaxaca son los estados que esperan rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora debido a la segunda tormenta tropical de la temporada de huracanes en el Océano Pacífico.

Suspenden clases en Guerrero por tormenta tropical ‘Boris’

La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) y la Secretaría de Educación Guerrero (SEP) extendieron la suspensión de clases hasta este martes en siete de las ocho regiones de la entidad, debido a los efectos de la tormenta tropical ‘Boris’, que posiblemente toque tierra la madrugada de mañana.

La UAGro informó que activó sus protocolos de seguridad ante la cercanía de la tormenta tropical ‘Boris’, cuyo posible impacto en las costas guerrerenses se prevé para las primeras horas de este martes 9 de junio.

Tras participar en la instalación del Centro de Mando y la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil encabezada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, junto con el coordinador de Protección Civil universitario, Apolonio Bahena Salgado, informó que la tormenta ajustó su trayectoria y que existe una alta probabilidad de que toque tierra alrededor de las 6:00 horas, entre Coyuca de Benítez y Tecpan de Galeana.

Aunque ‘Boris’ se mantiene sobre el Pacífico, genera bandas nubosas que provocarán lluvias intensas en gran parte del estado. Por ello, la UAGro hizo un llamado a estudiantes, docentes, trabajadores y población en general a permanecer en sus hogares, evitar traslados innecesarios y atender únicamente la información de fuentes oficiales.

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) informó que siete de ocho regiones del estado suspenden actividades académicas y administrativas este martes 9 de junio: Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro, Norte y Montaña. Solo Tierra Caliente mantiene sus planteles abiertos.

La suspensión aplica para escuelas públicas y privadas, en ambos turnos, siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del gobierno estatal.

Hasta el momento, el titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, reportó saldo blanco por las precipitaciones, sin pérdidas humanas.

Con información de Rosario García Orozco / Corresponsal.