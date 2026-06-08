Lluvias de primavera: CDMX y Edomex esperan cielo nublado y calor el 9 de junio

La CDMX enfrenta un temporal de lluvias del 3 al 12 de junio.

(Carachure Bautista Jesús)

El clima hoy en el Valle de México presenta cielos nublados este martes 9 de junio, con temperaturas frescas y probabilidad de lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que estas condiciones son resultado de la interacción de la depresión tropical Dos-E y canales de baja presión. Se esperan valores entre 8°C y 24°C en la región.

La Ciudad de México enfrenta aguaceros debido al temporal de lluvias, cuya duración va del 3 al 12 de junio, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Se espera que haya lluvias en la inauguración del Mundial 2026 el 11 de junio en la capital.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, las temperaturas estarán entre 13°C y 23°C. Por su parte, Toluca registrará un rango más fresco, de 8.7°C a 19.3°C. Naucalpan tendrá un clima entre 12°C y 22.7°C, mientras que Ecatepec presentará valores de 13.3°C a 24.3°C.

Dentro de Toluca, se esperan temperaturas actuales de 13.5°C, variando entre los 9°C y los 22°C en sus municipios principales. En Naucalpan de Juárez, los termómetros marcan actualmente 16.5°C, con un pronóstico de 12°C a 26°C. Ecatepec de Morelos tiene una temperatura actual de 17.8°C, con máximas de hasta 27°C.

¿Habrá lluvias este martes en el Valle de México?

El Valle de México tendrá cielos mayormente nublados durante la jornada. La probabilidad de lluvia se mantiene presente, especialmente en las horas de la tarde y noche, como parte del temporal de lluvias que afecta al centro del país. Es importante estar atentos a los avisos de las autoridades.

El viento en la Ciudad de México soplará a 7 km/h. En Toluca y Naucalpan, la velocidad del viento será de 6 km/h y 7 km/h respectivamente. Ecatepec tendrá vientos ligeramente más fuertes, alcanzando los 8 km/h. Estas condiciones se asocian a la inestabilidad atmosférica regional.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 9 de junio : Máxima de 22°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 22°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h. Miércoles 10 de junio : Máxima de 23°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 23°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h. Jueves 11 de junio: Máxima de 24°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para el resto de la semana en el Valle de México indica un ligero aumento en las temperaturas máximas, aunque se mantendrán los cielos nublados. Las mínimas permanecerán estables en torno a los 13°C. Se recomienda seguir atento a las actualizaciones del pronóstico para cualquier cambio significativo.

¿Cómo protegerse del clima en el Valle de México hoy?

Ante las condiciones de cielo nublado y la probabilidad de lluvia, se aconseja llevar un paraguas o impermeable. Es importante mantenerse hidratado y, aunque el sol no sea directo, usar protector solar si se estará expuesto por periodos prolongados, especialmente en horas centrales del día.

Se sugiere vestir ropa ligera pero que permita abrigarse ligeramente si la temperatura baja, como una chamarra delgada. Planificar los trayectos considerando posibles encharcamientos o tráfico lento debido a las lluvias es una buena práctica para los habitantes de la zona.

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