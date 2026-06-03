¿Habrá aguacero durante la inauguración del Mundial 2026? CDMX alerta por temporal de fuertes lluvias

Las lluvias en CDMX serán intensas entre el 3 y el 12 de junio.

¿Tendrás que salir del Estadio Banorte en trajinera? Autoridades de la Ciudad de México informaron que viene un temporal de lluvias fuertes que afectará incluso durante la inauguración del Mundial 2026.

El aviso especial por fuertes lluvias aplica desde este miércoles 3 hasta el viernes 12 de junio.

En ese periodo se prevén lluvias de fuertes a muy fuertes, posiblemente acompañadas de tormentas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

¿Bajará el calor durante la inauguración del Mundial 2026? CDMX emite recomendaciones climáticas ante lluvias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México mencionó que, durante el temporal de lluvias, se prevén temperaturas máximas de entre 22 y 25 grados.

Esto significa que no se esperan alertas por calor, que comienzan a partir de los 30 grados.

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones a la ciudadanía ante las fuertes lluvias, entre ellas:

Retirar basura de coladeras.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Evitar refugiarte bajo árboles o estructuras.

Usar impermeable o paraguas.

¿Por qué habrá temporal de lluvias en CDMX durante el inicio del Mundial?

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que un canal de baja presión y el ingreso de humedad de las costas son los responsables de las fuertes lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México.

Estas condiciones prevalecerán durante esta semana y la siguiente, lluvias de hasta 75 milímetros, catalogadas como muy fuertes, en las tardes.

Las autoridades aún no contemplaron los efectos de las posibles tormentas tropicales que se formen en los próximos días, como parte del inicio de la temporada de huracanes 2026.

La primera en formarse fue la tormenta tropical Amanda, ubicada a más de 2 mil kilómetros de Baja California Sur.

Sin embargo, es posible que en los próximos días se formen otros dos ciclones en las costas de Guerrero y Oaxaca.