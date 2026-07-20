Binance cumple nueve años: casi la mitad de los holders de cripto en el mundo usan Binance y acelera su expansión más allá de las criptomonedas

A nueve años de su creación, Binance celebra uno de los momentos más relevantes de su historia. El exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de trading alcanzó 323 millones de usuarios registrados en más de 100 países, una cifra que representa aproximadamente el 43% de todos los holders de criptomonedas a nivel mundial, consolidando su liderazgo en un mercado que continúa evolucionando hacia la adopción masiva.

La empresa llega a este aniversario en un contexto donde los activos digitales han dejado de ser un nicho para integrarse cada vez más al sistema financiero global. Cuando Binance inició operaciones, en julio de 2017, menos de seis millones de personas poseían criptomonedas. Hoy, esa cifra supera los 741 millones de usuarios, lo que equivale a un crecimiento superior al 12,000% en menos de una década.

El avance del sector también ha sido impulsado por una mayor participación institucional. Actualmente, los ETFs y fideicomisos de activos digitales concentran más del 12% del suministro circulante de Bitcoin, mientras que mercados como la Unión Europea, el G20, Medio Oriente y el Sudeste Asiático continúan desarrollando marcos regulatorios que acercan las finanzas tradicionales a la infraestructura blockchain.

En este escenario, Binance reportó un crecimiento cercano al 7% en su base global de usuarios durante el primer semestre de 2026, además de un incremento del 9% en clientes institucionales, reflejo del creciente interés de inversionistas profesionales por los activos digitales.

Uno de los indicadores que mejor ilustra la dimensión de la plataforma es su volumen histórico acumulado de trading, que ya supera los 156 billones de dólares, tras registrar alrededor de 11.4 billones de dólares durante los primeros seis meses de 2026. La compañía también informó que desde marzo mantiene más de 80 mil millones de dólares en volumen mensual de operaciones relacionadas con mercados financieros tradicionales, además de ampliar su oferta de criptomonedas y pares de negociación.

La estrategia de Binance también marca una nueva etapa para la compañía. Durante el último año comenzó a integrar instrumentos financieros tradicionales, como acciones, ETFs y valores tokenizados, sobre una infraestructura nativa de blockchain, con el objetivo de ofrecer una experiencia financiera unificada que combine inversión, pagos, ahorro y acceso a mercados globales desde una sola plataforma.

“Hace nueve años nos propusimos aumentar la libertad del dinero a nivel global. Hoy, 323 millones de personas utilizan Binance, demostrando que estamos frente a un cambio en la manera en que el mundo accede a las finanzas”, señaló Yi He, cofundadora de Binance.

Por su parte, Richard Teng, CEO de la compañía, destacó que la confianza depositada por millones de usuarios impulsa la siguiente etapa de crecimiento de la plataforma. “Los usuarios merecen acceso a los mercados globales. Expandirnos más allá de las criptomonedas hacia acciones, ETFs y valores tokenizados forma parte de ese compromiso”, afirmó.

Bajo el lema “Built by You” (Construido por ustedes), Binance conmemora su noveno aniversario con una campaña global que reconoce el papel de su comunidad en el desarrollo de la plataforma. La iniciativa contempla hasta 4.5 millones de dólares en recompensas y experiencias interactivas para los usuarios, al tiempo que reafirma la visión de la compañía de evolucionar hacia la superapp financiera líder del mundo, con la meta de acercar los mercados globales a tres mil millones de usuarios en los próximos años.