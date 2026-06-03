¿Qué museos cerraron en CDMX antes del Mundial y por qué?

Museos del Centro Histórico de la Ciudad de México han anunciado el cierre temporal de sus instalaciones en medio de las protestas del magisterio.

Museos y recintos culturales del Centro histórico de la Ciudad de México anunciaron en las últimas horas cierres temporales o modificaciones en sus operaciones.

El Museo Nacional de las Artes (MUNAL), el Colegio de San Ildefonso o el Museo de la Ciudad de México son algunos de los sitios culturales y turísticos que han cerrado sus puertas a unos días del Mundial 2026 y del arribo de una cantidad considerable de extranjeros.

Aunque los recintos no han explicado los motivos de sus cierres, estos ocurren en el marco de las concentraciones que se desarrollan en la capital del país.

La Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) mantiene un plantón instalado sobre la avenida 20 de Noviembre, esto ante la imposibilidad de acceder al Zócalo de la Ciudad de México debido al cerco de las autoridades capitalinas.

El Munal, que se encuentra en la Calle Tacuba, publicó el siguiente aviso:

“Por causas ajenas a este recinto, el MUNAL permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y agradecemos su comprensión. Les invitamos a mantenerse atentos a nuestros canales oficiales, donde compartiremos información sobre la reanudación de actividades”, explicó el espacio cultural.

De momento, el Colegio de San Ildefonso es el único espacio que anunció que el jueves 4 de junio retomará actividades normales.

“A las personas visitantes: Se informa que a partir del jueves 4 de junio, el Colegio de San Ildefonso reanudará sus actividades y abrirá sus puertas al público en sus horarios habituales”, indicó en su sitio web.

La administración del recinto indicó que la entrada al museo se realizará por la calle peatonal San Ildefonso.

“Agradecemos su comprensión y les damos la bienvenida nuevamente”, finalizó.

¿Cuáles museos anunciaron su cierre temporal?

Museo Nacional de Arte (MUNAL).

Museo de la Ciudad de México.

Palacio de Iturbide.

Foro Valparaíso.

Colegio de San Ildefonso (abre el 4 de junio).

Museo del Estanquillo.

Palacio de Minería.

Al momento, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México no ha informado más sobre la situación.

El cierre de los espacios generó tristeza y preocupación entre usuarios de redes sociales.

Cabe recordar que la Ciudad de México es, después de Londres, la segunda ciudad con más museos en el mundo, con 170 espacios de este tipo y 43 galerías.

En junio del año pasado, una situación similar ocurrió en la Ciudad de México: sin aviso, varios museos anunciaron el cierre de sus puertas.

En ese momento destacó el cierre del Castillo de Chapultepec, del Museo Nacional de Antropología e Historia y del Museo del Templo Mayor.

La explicación que dio entonces el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es que hubo un cambio en la empresa que brindaba seguridad a los recintos y un atraso por problemas con la licitación.

La policía auxiliar de la Ciudad de México tomó temporalmente las tareas de vigilancia y un par de días después los espacios retomaron sus actividades normales.