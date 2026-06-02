‘El cielo se está nublando’: CDMX activa alerta amarilla por lluvia y caída de granizo en 7 alcaldías HOY

CDMX activa alerta amarilla por lluvia y caída de granizo este 2 de junio. (Foto: Cuartoscuro)

¡Saca el impermeable! El Gobierno de la CDMX activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo, durante la tarde y noche de este martes 2 de junio, en siete alcaldías de la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) explicó que las demarcaciones bajo alerta por fuertes lluvias son: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se prevén precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, acompañadas de posible caída de granizo.

De acuerdo con las autoridades de la CDMX, las lluvias podrían provocar encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas, además de la caída de ramas, árboles y lonas debido a las condiciones meteorológicas.

¿Cuál será el clima para la CDMX este 2 de junio?

Para la tarde, en la Ciudad de México se prevé un incremento de la nubosidad y condiciones favorables para intensas lluvias, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Asimismo, el pronóstico meteorológico indica que se espera un ambiente cálido durante la tarde, con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros, principalmente en las zonas oeste y sur de la CDMX.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil.

La temperatura máxima en la Ciudad de México oscilará entre los 27 y 29 grados, mientras que la mínima registrada este martes en el Observatorio de Tacubaya fue de 15 grados.

Además, se pronostican vientos del norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora.

¿Cómo protegerse de las fuertes lluvias en CDMX?

Protección Civil de la CDMX recomendó a la población retirar la basura de las coladeras tanto al interior como al exterior de los hogares, cerrar puertas y ventanas, evitar cruzar calles con corrientes de agua y, en caso de salir, utilizar paraguas o impermeable.

Además, la dependencia exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades para prevenir riesgos durante las precipitaciones.