Desfile Mundialista en CDMX: Fecha, horario, actividades, ruta y cómo es el evento

El Desfile Mundialista es una de las actividades de la CDMX con temática de la Copa del Mundo de la FIFA. (Foto: Gobierno de México)

La fiebre por la Copa del Mundo de la FIFA ya comenzó en la Ciudad de México y dentro de los preparativos para la inauguración del Mundial 2026, se anunciaron actividades especiales que buscan contagiar el ambiente futbolero entre los aficionados, entre ellos el Desfile Mundialista.

Es un evento que combina elementos de la cultura mexicana con referencias al futbol internacional y que recorre algunas de las avenidas más emblemáticas de la capital.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó los detalles de esta celebración, siendo una de las actividades organizadas rumbo al arranque del Mundial 2026 que tiene como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

El Desfile Mundialista en la CDMX trae carros alegóricos. (Foto: Gobierno de México)

¿Cómo será el Desfile Mundialista en la CDMX?

Durante la presentación oficial se mostró un adelanto de los contingentes que participan en el desfile. La propuesta busca fusionar distintas expresiones culturales mexicanas con la pasión por el futbol.

Entre los primeros bloques destacan representaciones inspiradas en el México prehispánico y en la tradición del Día de Muertos. También participan ciclistas portando las banderas de los tres países anfitriones del Mundial 2026.

El recorrido incluye un homenaje a las 48 selecciones dentro de la fase de grupos del Mundial 2026, además de carros alegóricos temáticos, música en vivo y grupos de danzantes que recuerdan la importancia histórica del juego de pelota en las culturas originarias.

Asimismo, hay referencias a las Copas del Mundo de 1970 y 1986, ediciones en las cuales México fue anfitrión. Uno de los carros más llamativos estará dedicado a leyendas del futbol ya fallecidas mediante una ofrenda de Día de Muertos acompañada por una trajinera, alebrijes gigantes y figuras de ajolotes.

La celebración también cuenta con enormes globos inspirados en mascotas de Mundiales anteriores, así como las banderas de todos los países participantes. Para poner el ambiente musical, uno de los carros alegóricos tiene una presentación en vivo de Sonido La Changa.

Para el Desfile Mundialista se prepara un carro en homenaje a Maradona y la 'Mano de Dios'. (Foto: Gobierno de México)

Clara Brugada informó que en el Desfile Mundialista se prepara un homenaje a los 48 países que disputan el Mundial 2026. (Foto: Gobierno de México)

¿Cuándo y a qué hora inicia el Desfile Mundialista?

El evento se lleva a cabo el sábado 13 de junio, en fechas cercanas al arranque de la actividad mundialista y a los primeros encuentros de los grupos A, B, C y D.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades capitalinas, el banderazo de salida está programado para la 1:00 de la tarde.

¿Cuál será la ruta del Desfile Mundialista?

La ruta comienza en la Glorieta de la Diana Cazadora y avanzará por Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México.

El recorrido concluirá en el Monumento a la Revolución, donde se espera la concentración de miles de aficionados para disfrutar de las actividades preparadas con motivo del Mundial 2026.

¿Dónde estarán los Festivales Futboleros de la CDMX?

Además del desfile, la Ciudad de México instalará Festivales Futboleros en distintas alcaldías para que los aficionados puedan seguir los partidos del Mundial 2026 de manera gratuita.

Estos espacios funcionarán como puntos de reunión para disfrutar de las transmisiones de los encuentros y participar en actividades relacionadas con el futbol. Algunos permanecerán activos durante toda la competencia, mientras que otros operarán únicamente en determinados partidos.

Las sedes confirmadas son:

Parque La Bombilla (Álvaro Obregón)

Parque Tezozómoc (Azcapotzalco)

Parque Las Américas (Benito Juárez)

Parque de la Consolación (Coyoacán)

Deportivo San Mateo Tlaltenango (Cuajimalpa)

Plaza Garibaldi (Cuauhtémoc)

Campos Revolución y Deportivo Hermanos Galeana (Gustavo A. Madero)

Deportivo Leandro Valle (Iztacalco)

Utopía Meyehualco y Central de Abasto (Iztapalapa)

Unidad Independencia (Magdalena Contreras)

Bajo Puente Tacuba (Miguel Hidalgo)

Deportivo San Francisco Tecoxpa (Milpa Alta)

Deportivo Vivanco (Tlalpan)

Bosque de Tláhuac (Tláhuac)

Utopía Eduardo Molina (Venustiano Carranza)

Deportivo Xochimilco (Xochimilco)

A estas actividades se suma la habilitación de 500 canchas en distintos puntos de la ciudad, donde se organizarán torneos para todas las edades y modalidades recreativas como futbolito humano y futbol siamés.