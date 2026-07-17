‘Es muy duro para mí’: La razón por la que no estará el padre de Lamine Yamal en la final del Mundial 2026

Mounir Nasraoui no viajó con la familia de Lamine Yamal para ver la participación de España en el Mundial 2026. [Fotografía. Xinhua, AP, ChatGPT]

Cualquier padre quisiera estar al lado de sus hijos en los momentos más importantes de su carrera, pero Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, no tendrá la oportunidad de ver a su hijo enfrentar a Lionel Messi en la final del Mundial 2026.

Mounir Nasraoui reveló que padece epilepsia y explicó que esa enfermedad le impedirá viajar a Estados Unidos para acompañar a su hijo en el encuentro entre España y Argentina del próximo 19 de julio.

El padre del futbolista aseguró que un viaje tan largo y la carga emocional del partido podrían desencadenarle una crisis, por lo que decidió permanecer en España y seguir el encuentro desde su casa.

“Imagínate, es muy duro para mí. Yo soy una persona epiléptica y tengo que tomarme bastantes pastillas al día y a veces me puede dar un ataque epiléptico”, comentó.

En una entrevista con el programa español Y ahora Sonsoles, Nasraoui explicó que debe tomar medicación diariamente para controlar su padecimiento y que priorizó su salud para evitar complicaciones tanto para él como para su familia.

“Puedo estar ahora mismo, de los nervios, de la emoción, me puede dar un ataque epiléptico y no lo sé. Entonces, hay que pensarse siempre las cosas bien y antes de viajar hay que pensar en mí, en él y en los que están alrededor”, comentó.

Lamine Yamal Lamine Yamal será de las figuras a seguir en la final del Mundial 2026. [Fotografía. Xinhua]

¿Qué dijo Mounir Nasraoui sobre Lamine Yamal antes de la final?

Aunque no estará en las gradas, Mounir Nasraoui aseguró que mantiene comunicación constante con Lamine Yamal y reveló que ambos intercambiaron palabras de orgullo antes del trascendental duelo frente a Argentina.

“Me ha llamado y me ha dicho que está orgulloso de mí, y yo le he dicho que estoy más orgulloso de él. Gracias Lamine y gracias a todos los que le han ayudado, han aportado y han estado ahí. Muchas gracias al mundo entero”.

El padre del futbolista también es recordado por haber hecho pública una de las fotografías más famosas en la historia de Lamine Yamal.

En julio de 2024 compartió en sus redes sociales la imagen de Lionel Messi cargando y bañando a su hijo cuando apenas tenía cinco meses de edad, una sesión realizada en 2007 para un calendario benéfico organizado por el diario Sport y UNICEF.

Nasraoui acompañó aquella publicación con la frase “El comienzo de dos leyendas”, lo que convirtió la fotografía en un fenómeno viral alrededor del mundo.

Dos años después, la imagen adquirió un significado aún mayor, ya que Messi y Lamine Yamal se enfrentarán por primera vez en una final del Mundial defendiendo a Argentina y España, respectivamente.

¿Qué es la epilepsia, la enfermedad que padece el padre de Lamine Yamal?

La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que provoca crisis o convulsiones recurrentes debido a descargas eléctricas anormales en el cerebro.

La intensidad y los síntomas varían entre cada persona: algunas presentan episodios breves de desconexión, mientras que otras pueden sufrir convulsiones con pérdida del conocimiento.

Estas crisis pueden manifestarse de distintas formas, desde movimientos involuntarios del cuerpo, rigidez muscular o pérdida de la conciencia, hasta lapsos breves en los que la persona parece desconectarse del entorno. En algunos casos, después de un episodio, el paciente puede presentar confusión o cansancio.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el padecimiento suele controlarse mediante medicamentos antiepilépticos y, en muchos pacientes, el tratamiento permite prevenir las crisis.

Sin embargo, factores como el estrés intenso, la emoción, la falta de descanso o suspender la medicación pueden favorecer la aparición de un episodio en algunas personas.

En 2025, Mounir Nasraoui ya había revelado que padecía epilepsia y que debía tomar varios medicamentos al día para controlar el trastorno. Sin embargo, fue hasta ahora cuando confirmó que esa condición fue el principal motivo por el que decidió no acompañar a su hijo durante el partido más importante de su carrera.

Mientras el resto de la familia de Lamine Yamal estará presente en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, para apoyar a la selección española, Mounir Nasraoui seguirá la final desde España, mientras su hijo busca la segunda Copa del Mundo para la ‘Furia Roja’, tras el título de Sudáfrica 2010.