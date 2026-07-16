‘Nadie nos regala nada’: Messi manda mensaje a críticos de la selección de Argentina en el Mundial

Lionel Messi afirma que la selección de Argentina demostró en la cancha que nadie les regala nada. (Foto: EFE/ Octavio Guzmán).

Lionel Messi, capitán de la selección argentina mandó un mensaje a sus críticos luego de clasificarse a la final del Mundial 2026: “Ahora, hay que disfrutar del momento con los compañeros. Este grupo no le debe nada a nadie”.

Argentina derrotó 1-2 a Inglaterra en otra remontada en los últimos minutos. Luego de verse en desventaja por un gol de Anthony Gordon al minuto 55, Enzo Fernández (m.85) y Lautaro Martínez (92+) pusieron a la Albiceleste en camino al bicampeonato.

La selección de Argentina ha enfrentado varias polémicas en esta Copa del Mundo por un presunto trato favorable. Por ejemplo, Hossam Hassan, DT de Egipto, cuestionó el arbitraje en los octavos de final: “No sé, quizás sea un tema de marketing. Tal vez quieren que el campeón del último Mundial siga en el torneo, quieren que Messi continúe”.

En cuartos de final, Murat Yakin, DT de Suiza, también protestó por la expulsión de Breel Embolo tras una revisión del VAR que cambió el rumbo del encuentro: “Fuimos castigados por una regla que en mi opinión es completamente inaceptable”. Incluso el seleccionador argentino Lionel Scaloni consideró: “la suerte estuvo de nuestro lado porque a ellos les expulsaron a uno”.

Messi defiende el lugar de Argentina en la final del Mundial 2026

Lionel Messi indicó en la zona mixta del estadio de Atlanta este miércoles: “Hace cuatro años logramos lo que queríamos, jugar el último partido y ser los mejores durante cuatro años. Otra vez hemos vuelto a demostrar que nadie nos regala nada y nos volvimos a meter entre los dos mejores del mundo”.

“Estoy una vez más muy orgulloso de poder dar una alegría a todo el pueblo argentino”, indicó el capitán argentino que aseguró que “solo era un partido de fútbol”: “Queríamos conseguir la victoria y meternos en la final de una Copa del Mundo”.

Lionel Messi, de Argentina, celebra el triunfo este miércoles al final del partido del Mundial de la FIFA 2026 contra Inglaterra en el estadio Mercedes-Benz, en Atlanta (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán

Messi se mostró satisfecho la reacción del equipo cuando tenían “todo en contra”: “Con cabeza, con fútbol, con ganas. Este grupo demuestra una vez más lo que es capaz de hacer”.

“Se demostró que damos el máximo siempre y damos muchísima alegría a todos los argentinos durante todos estos años. Volver a jugar una final de la copa del mundo otra vez, con lo que eso significa para los argentinos... Pase lo que pase, hay que valorar este proceso y como siempre será lo que Dios quiera nada más”, remarcó.

Festejo de Argentina con cartel de las Malvinas causa polémica

Los festejos de los jugadores de la selección Albiceleste con un cartel de “las Malvinas son argentinas” causó controversia por la prohibición de la FIFA de exhibir mensajes políticos.

“Y serán siempre argentinas”, aseveró Leandro Paredes, una de las figuradas de los dirigidos por Lionel Scaloni, al ser consultado por la prensa por el despliegue de la bandera del archipiélago del Atlántico sur por el que Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en una guerra en 1982.

El argentino Giovani Lo Celso sostiene una pancarta con la frase "Las Malvinas Son Argentinas" junto a su compañero Nicolás Otamendi tras la victoria 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial, el miércoles 15 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Considerado un partido de alto riesgo por la fuerte rivalidad de las dos hinchadas, las autoridades de seguridad de los Estados Unidos y la FIFA habían dispuesto prohibir a los aficionados ingresar al estadio de Atlanta en el que se disputó el partido de este jueves con banderas o insignias “políticas”, incluyendo aquellas con reivindicaciones relativas a las Malvinas.

Tras finalizar el partido y todavía en el campo de juego, el centrocampista argentino Giovanni Lo Celso exhibió una bandera de Malvinas, archipiélago bajo dominación británica y cuya soberanía reclama Argentina.

Varios de los jugadores, además, cantaron "el que no salta es un inglés", un cántico que los hinchas argentinos siempre entonan en partidos, incluso, contra otras selecciones diferentes a la inglesa.

Consultado por la bandera, Lautaro Martínez, autor del segundo gol contra Inglaterra, dijo que, aunque la guerra de Malvinas “es algo que pasó hace muchísimos años”, éste no era “un partido más”.

El presidente argentino Javier Milei respaldó el reclamo la soberanía de las islas Malvinas: “Son argentinas y las vamos a recuperar en el plano diplomático (...) Las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia. En el peor de los casos la Argentina recibirá una sanción económica de 30 mil dólares”

Argentina vs. España: ¿Cuándo y dónde es la final del Mundial 2026?

España será el último obstáculo de la ‘Albiceleste’ por el bicampeonato, un rival que Messi conoce bien, después de desarrollar gran parte de su carrera en el Barcelona: “Es una selección enorme con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien.

Será la tercera final del Mundial para Messi, sumando la de 2014 que perdió contra Alemania en la prórroga, lo que le igualará con Cafú como los únicos jugadores en haber alcanzado esa cifra.

El partido decisivo es el domingo 19 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el New York-New Jersey Stadium y puede seguirse en vivo en: