‘Somos raza, somos pueblo’: Esthela Damián respalda a las comunidades de la montaña en Guerrero

En una Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional que estuvo cargada de simbolismo histórico y fervor democrático, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, visitó el municipio de Alcozauca de Guerrero, considerado históricamente como el primer municipio de izquierda en todo el país. En este escenario emblemático, arropada por hombres y mujeres de lucha, la aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el estado, consolidó su paso en la recta final del proceso interno de Morena.

Durante su encuentro con los habitantes, Damián Peralta estuvo acompañada por la maestra Liduvina Vergara Vega, contemporánea y aliada de lucha del histórico líder social Othón Salazar Ramírez, quien fuera el primer presidente municipal de oposición y de izquierda en México, precisamente en Alcozauca.

“Es un honor estar aquí en Alcozauca, una tierra de hombres y mujeres valientes que abrieron el camino de la democracia en nuestro país. Hoy caminamos con la frente en alto y con el orgullo de nuestra historia, acompañados por la maestra Liduvina, quien mantiene encendida la llama de esa primera gran lucha”, destacó Esthela Damián.

‘Yo soy raza, yo soy pueblo’

Frente a una asamblea comunitaria unida y decidida a continuar con la Cuarta Transformación, Esthela Damián enfatizó que el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás.

“Yo soy raza, soy pueblo. Y un político siempre, bajo cualquier circunstancia, debe mirar de frente al pueblo y caminar a su lado. El verdadero compromiso está aquí, en el territorio, escuchando y resolviendo. Por eso llamo a todas y todos a no olvidar nunca sus valores, sus raíces ni a su gente”, exclamó, desatando la ovación de los asistentes.

Un mensaje de soberanía para la presidenta Claudia Sheinbaum

En un momento de gran comunión con los presentes, la asamblea se unió para enviar un emotivo mensaje de apoyo a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, dejando en claro que la Montaña de Guerrero está lista para seguir defendiendo los logros de la transformación.

“¡Presidenta Claudia Sheinbaum! Hoy, desde Alcozauca, la cuna de la izquierda, le decimos que aquí estamos hombres y mujeres de la Montaña, valientes y de pie, listos para seguir defendiendo la soberanía de México", expresaron al unísono, cerrando el evento con un enérgico grito de “¡Que viva Alcozauca, que viva Guerrero y que viva nuestra presidenta!”.

Con este histórico encuentro en el corazón de la Montaña, Esthela Damián Peralta demuestra que su proyecto cuenta con el respaldo de las bases históricas del movimiento, consolidando su liderazgo en vísperas de la encuesta interna.

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