Esthela Damián traza bases para Guerrero: Plantea responsabilidad financiera, sin nuevos impuestos

Con el firme propósito de trabajar en una visión compartida que potencie las riquezas naturales y el talento en la entidad, se llevó a cabo un foro para presentar el proyecto “Guerrero del Futuro”, el cual contó con la participación de la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, quien enfatizó que esta propuesta surge como una iniciativa transformadora que busca romper con la demagogia a través de la viabilidad presupuestal.

“Para su servidora no existe política pública si no tiene presupuesto. Cuando no hay presupuesto en una política pública, es demagogia; queremos traer propuestas sólidas que pasen de la academia a la práctica”, apuntó.

El panel de expertos estuvo integrado, además de Esthela Damián en materia de políticas públicas, por Aleida Alarcón, en seguridad; Arlette Pamela Silva, innovación; Claudia Zavala Bush, Psicología; Gabriel Brito, Cultura; Gregorio Portillo, Agricultura; Jessica Rayo, género, Lloyd Walton, Economía; Lucino García de la O., Agroexportación; Eloisa Mercedes Vivas Villasana, Educación; Marino Bernardino, Cafetalero; Ricardo Castillo Barrientos, Periodismo; Salvador Herrera, Educación.

¿Cuáles son los ejes estratégicos para Guerrero, según Esthela Damián?

La presentación del proyecto “Guerrero del Futuro” detalló un plan integral estructurado en diversas áreas críticas para el desarrollo regional.

⁠Seguridad ciudadana: se propone dar continuidad a los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación total.

⁠Economía y turismo: impulso sustentable y comunitario en zonas clave como Acapulco, Taxco, Costa grande y Costa Chica, recordando que el puerto genera el 62% del PIB turístico del estado.

Potencial agropecuario y pesquero: estrategias específicas de valor agregado para los sectores donde Guerrero es líder nacional en la producción de mango, coco, café, plátano y jamaica, así como el desarrollo pesquero en sus más de 500 kilómetros de litoral.

Inclusión y bienestar: atención prioritaria a las juventudes con vinculación laboral e incentivos de primer empleo, empoderamiento de las mujeres que representan el 52% de la población del estado, prevención del embarazo adolescente y acompañamiento legal para personas que sufran actos de discriminación, homofobia o violencia por su orientación sexual o identidad de género a la diversidad sexual.

Las tres bases inamovibles de la propuesta

Esthela Damián detalló que el proyecto Guerrero del Futuro se sostiene sobre tres pilares claros: responsabilidad financiera, el compromiso de no implementar nuevos impuestos estatales y una coordinación absoluta con el gobierno de México para subsanar los retos de infraestructura en la entidad.

Finalmente, la mesa de expertos enfatizó que el proyecto requiere de la participación colectiva de la sociedad para perfeccionarse. De esta manera, extendieron una invitación abierta a jóvenes, mujeres, empresarios, pescadores, artesanos y organizaciones civiles para que ingresen y registren sus propuestas en el micrositio oficial: www.guerrerodelfuturo.mx

“Queremos que participen, hablen, nos interesa escuchar a todos los sectores para que en un mes podamos consolidar formalmente las propuestas que han llegado desde el territorio. Guerrero del Futuro lo hacemos todas y todos”, concluyó Damián Peralta.