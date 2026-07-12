Esthela Damián recibe Bastón de Mando y promete rescatar barrios históricos de Acapulco

El bastón de mando se ha convertido en uno de los símbolos de rendición de cuentas y confianza con el pueblo en los gobiernos de Morena.

Habitantes y representantes de los barrios históricos de Acapulco entregaron el Bastón de Mando a la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, durante la Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional, en un acto con el que reconocieron su liderazgo territorial en el puerto.

Al recibir la distinción, Damián Peralta agradeció la confianza depositada por los asistentes y aseguró que asume el reconocimiento con responsabilidad por el significado que representa para las comunidades.

“Lo recibo con mucha responsabilidad porque sé que es un símbolo en nuestros pueblos”, expresó.

Durante su intervención, la exfuncionaria federal hizo un llamado a rescatar el patrimonio histórico y cultural de Acapulco mediante el reconocimiento de sus 30 barrios tradicionales, al considerar que forman parte de la identidad y la memoria colectiva del puerto.

Recordó que Acapulco fue durante décadas un referente internacional que atrajo a figuras de Hollywood y personalidades nacionales e internacionales, por lo que, dijo, es necesario recuperar ese legado desde las comunidades que dieron origen a la ciudad.

Entre los barrios que mencionó se encuentran Petaquillas, donde se ubica el Museo Histórico Fuerte de San Diego; La Candelaria, La Playa, La Pinzona, La Cuerería, conocida por ser cuna de antiguos artesanos y marineros, así como Pozo de la Nación, del que destacó su cohesión social y sus raíces históricas.

“Estos barrios fueron testigos de la primera época de oro del puerto y son famosos por sus miradores naturales hacia la bahía. Qué bonito sería que las nuevas generaciones hicieran crónicas de lo que sus antepasados vivieron aquí. Por eso, al estar en el centro de Acapulco, vengo a decirles que tenemos que reconocer y rescatar el valor de nuestros barrios históricos”, afirmó.

La entrega del Bastón de Mando se realizó como parte de las actividades de la Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional, encuentro en el que participaron habitantes y liderazgos comunitarios de distintas zonas de Acapulco.