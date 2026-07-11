Esthela Damián plantea estrategia de seguridad y turismo para Guerrero desde Pie de la Cuesta

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, encabezó una Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional en Pie de la Cuesta, donde llamó a la población a mantenerse firme en la defensa del país y presentó los principales ejes de su proyecto “Guerrero del Futuro”.

Durante el encuentro, la exfuncionaria afirmó que su propuesta contempla acciones enfocadas en la pacificación del estado, el impulso al turismo, el fortalecimiento de la economía local, el apoyo a las mujeres y la generación de oportunidades para las y los jóvenes.

Ante los asistentes, Damián Peralta también respondió a los señalamientos sobre su origen y aseguró que mantiene un arraigo con Guerrero.

“Aquí están mis primas, mis vecinas, que pueden dar testimonio de que aquí andamos y de que aquí hemos estado desde siempre. Para mí es un orgullo decirles que soy orgullosamente de Guerrero”, expresó.

En materia de seguridad, sostuvo que la reducción de la incidencia delictiva y de la percepción de inseguridad debe ser la principal prioridad para el estado, en concordancia con la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Señaló que la recuperación económica de Acapulco depende en gran medida del turismo, por lo que consideró necesario consolidar al puerto como un destino seguro para atraer visitantes nacionales y extranjeros.

“Necesitamos que la incidencia baje aún más porque si no tenemos un puerto seguro, no tenemos turistas. Queremos que los visitantes nacionales y extranjeros llenen los hoteles, los restaurantes, consuman en Pie de la Cuesta y utilicen los transportes”, afirmó.

Como parte de su propuesta, explicó que “Guerrero del Futuro” contempla una estrategia de promoción turística basada en la realización de eventos deportivos nacionales, congresos médicos, festivales gastronómicos y conciertos masivos en playas, con el objetivo de fortalecer la presencia de Acapulco como destino turístico.

Damián Peralta también destacó la riqueza natural y productiva del estado, al mencionar productos como mango, coco, café, mezcal y tamarindo, además de recursos minerales como oro y plata. En ese sentido, planteó impulsar su valor agregado mediante denominaciones de origen y promover el reconocimiento de la gastronomía guerrerense como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En su intervención, sostuvo que las y los jóvenes representan un eje central de su proyecto y planteó ampliar las oportunidades en materia de educación, deporte y cultura.

Señaló que las mujeres deben ocupar un papel prioritario dentro de esa estrategia mediante programas que impulsen su autonomía económica y atención integral para madres adolescentes.

Al concluir la asamblea, Damián Peralta afirmó que su visión de gobierno busca atender las demandas ciudadanas mediante el trabajo y la búsqueda de soluciones.

“Soy del equipo del ‘cómo sí’ y no me gusta que me digan que no se puede. Sí se puede lograr nuestro sueño de tener una tierra de bienestar, plenitud y felicidad”, concluyó.