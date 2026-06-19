Esthela Damián recibe apoyo de transportistas y líderes sociales de Acapulco

Damián Peralta compartió su historia de vida como un testimonio de que la dignidad es la única llave capaz de transformar la realidad de los más vulnerables.

Cientos de transportistas y líderes sociales de Acapulco, Guerrero, expresaron su apoyo a la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, en defensa de la soberanía nacional.

Durante una asamblea informativa en este puerto, la exfuncionaria federal hizo un llamado a los asistentes a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaun Pardo.

Al término del evento se escuchó lejos y fuerte el mensaje en respaldo a la titular del Ejecutivo Federal.

“Hoy, desde Acapulco, Guerrero, le decimos a la Presidenta Claudia Sheinbaun que estamos unidos a favor de nuestra soberanía”.

‘Los principios no se venden’: Esthela Damián

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, asistió este viernes, como madrina, a la ceremonia de graduación de la generación 2021-2026 de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO) en Acapulco.

En un recinto abarrotado por estudiantes provenientes de todas las regiones del estado, Esthela Damián recordó sus propios orígenes como estudiante en su natal Chilpancingo.

El momento más emotivo de la ceremonia ocurrió cuando la exfuncionaria federal bajó del presídium y pidió a las y los estudiantes ponerse de pie, no para mirarla a ella, sino para voltear hacia donde se encontraban sus padres.

“Miren a su alrededor. Ahí están las personas que hicieron posible este milagro. ¿Eres su mamá, su tía, su esposa, su hermano? ¡Dale un aplauso, que se escuche hasta el cielo! Sientan el cobijo de su familia, porque para que ustedes estén hoy aquí sentados con una toga, ellos allá atrás tuvieron que dejar de soñar con muchas cosas; dejaron de comprarse un coche, de arreglar su casa o de darse un gusto, para darles a ustedes el pasaje, la comida y el aliento cuando se estaban rindiendo. Jamás olviden de dónde vienen. Su primer equipo y su único motor eterno es la familia. Por eso les pregunto, con el corazón en la mano: joven que acabas de terminar Derecho, ¿en cuánto me vendes tus valores y tus principios? ¡Nuestros principios no tienen precio! El poder es efímero, el dinero va y viene, pero tu congruencia y tu amor a tu pueblo se quedan para siempre. No se extravíen, Guerrero los necesita limpios”, afirmó.

Damián Peralta compartió su historia de vida como un testimonio de que la dignidad es la única llave capaz de transformar la realidad de los más vulnerables.

“Yo empecé a trabajar en el campo a los 13 años, defendiendo a nuestros agricultores de las injusticias porque les cobraban créditos que no podían pagar. Me enfadaba tanto ver que los de abajo no tuviéramos una voz propia. Con esa rabia justa estudié Derecho”, finalizó.