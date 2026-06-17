Jóvenes estudiantes de Chilpancingo expresan su respaldo a Esthela Damián rumbo a elección de 2027

En un acto político y académico sin precedentes, cientos de jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO), del Tecnológico de Chilpancingo y de diversas instituciones privadas, acompañados por el cuerpo magisterial, se volcaron en un respaldo absoluto hacia la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, en defensa de la soberanía nacional.

Durante esta magna Asamblea, Esthela Damián cimbró el auditorio al abordar de frente la soberanía y la seguridad nacional como problemas actuales y de urgente debate académico y social.

Un coro ensordecedor retumbó en las paredes del recinto cuando las y los jóvenes lanzaron un mensaje contundente a todo el estado: “¡Presidenta Claudia Sheinbaum, en Guerrero los jóvenes defendemos la soberanía con Esthela Damián!”

Ante los cientos de estudiantes, Damián Peralta disipó cualquier duda sobre su perfil y dejó en claro que su único estándar es la honestidad, el trabajo a ras de suelo y la escuela política de los grandes referentes de la izquierda mexicana.

“Me siento muy bien; me siento una mujer honesta que ha trabajado toda la vida en la izquierda, que siempre ha buscado estar cerca de la gente que más lo necesita y también al lado de quienes me enseñan. Mi primer maestro fue mi padre, quien me llevó a la política y a estar con mis campesinos hablando náhuatl ante hechos injustos. También lo fueron Cuauhtémoc Cárdenas y, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador, el hombre más perseverante que recordaremos por décadas en este país, porque ante cada ocasión se reinventó a sí mismo y aprendía de sus actos. Hoy, mi maestra de vida —a distancia— es la Presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso, yo no tengo ninguna duda de quién es Esthela Damián, ni de hacia dónde vamos.”

Hizo un llamado enérgico a la juventud para despertar ante los riesgos geopolíticos actuales, señalando directamente las complicidades internacionales que otros prefieren callar.

“La presidenta Claudia Sheinbaum nos hizo un llamado urgente a defender la soberanía y no permitir la injerencia de ningún país extranjero. Esto a los jóvenes les debe pesar e importar mucho, porque no es un asunto del pasado; está ocurriendo hoy, vean a Chihuahua, ahí llegó la ultraderecha y permitió que entrara la DEA a trabajar sin autorización de nadie, bajo la línea de investigación de Estados Unidos. Eso es sumamente delicado porque viola nuestra soberanía. En México han descendido los índices delictivos, pero del otro lado de la frontera no disminuye nada. ¿Cuándo han escuchado ustedes sobre la detención de un narcotraficante de alto nivel en Estados Unidos? ¡Nunca ha sucedido! Y yo me pregunto: ¿a poco la droga en Estados Unidos se distribuye sola? ¿A poco allá no tienen problemas de salud pública y prevención? Si de algo hay que sentirnos orgullosos y defender con los dientes, es de nuestra soberanía nacional.”, concluyó.