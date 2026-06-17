Citlalli Hernández ‘repara’ la alianza: Morena, PT y Verde irán juntos en elecciones 2027 en 17 estados

Citlalli Hernández regresó a Morena con el 'encargo' de reparar la relación con el PT y el PVEM después de roces provocados por Luisa María Alcalde.

Citlalli Hernández cumplió el encargo: Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo irán en alianza en las elecciones a gobernador en 17 estados en 2027, anunciaron las dirigencias este miércoles 17 de junio.

“Esta tarde estaremos publicando la convocatoria donde se conocerán los detalles. Es el inicio del proceso que parte por un registro a partir del próximo lunes (22 de junio), nos guardamos el día que hay partido de la Selección Mexicana, y hasta el 27 de junio”, detalló la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

Los registros se harán en el World Trade Center en la Ciudad de México por bloques de estados, que estarán organizados de la siguiente manera:

Lunes 22 de junio : Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche. Martes 23 de junio : Chihuahua, Colima y Guerrero.

: Chihuahua, Colima y Guerrero. Miércoles 24 de junio : No hay registros por el partido México contra Chequia en el Estadio Ciudad de México.

: No hay registros por el partido México contra Chequia en el Estadio Ciudad de México. Jueves 25 de junio : Michoacán, Nayarit y Nuevo León.

: Michoacán, Nayarit y Nuevo León. Viernes 26 de junio : Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora.

: Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora. Sábado 27 de junio: Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

¿Cómo se elegirá al candidato de la alianza Morena, PT y Verde en cada estado?

Cada partido de la alianza de la Cuarta Transformación emitirá, de acuerdo con sus propias reglas y estatutos, su convocatoria y su registro de aspirantes.

Estas personas participarán en una encuesta general, que correrá a cargo de Morena, que incluirá a los contendientes de los tres partidos.

Si bien las convocatorias y registros en cada partido abrirán a partir de la próxima semana, la encuesta general se realizará después de la final del Mundial 2026, es decir, hasta julio.

El Partido Verde y Partido del Trabajo tendrán “encuestas espejo” organizadas por sus propios institutos, agregaron los dirigentes.

¿Qué pasará con la regla antinepotismo de Morena?

Impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena impuso una norma que prohíbe el nepotismo en las candidaturas para las elecciones intermedias de 2027.

“A la gente no le gusta que se hereden los cargos, que haya cacicazgos”, explicó en 2025 la entonces dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde. La regla establece que familiares de personas que ocupan cargos públicos no pueden postularse para el proceso de 2027.

Sin embargo, el Partido Verde se ‘rebeló’ a la norma pues pretende impulsar a la senadora Ruth González, esposa de Ricardo Gallado, gobernador de San Luis Potosí, como candidata de la alianza en ese estado.

Al respecto, Citlalli Hernández dijo que la alianza Morena-PT-Verde “respeta las reglas, los estatutos y a las personas que militan en cada partido. El tema de San Luis Potosí respecto a la coalición será en otro momento”.

En el caso de Félix Salgado Macedonio, padre de Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, Hernández puntualizó que el senador puede hacer su registro la próxima semana... con un pero.

“La Comisión de Elecciones (de Morena) informará a cada aspirante si cumple con los requisitios para iniciar el proceso. Uno de nuestros requisitos es el no nepotismo (...) ¿Cuáles son las sanciones? Dejamos claro que la violación grave a nuestra convocatoria puede acreditar la cancelación del registro“, subrayó.