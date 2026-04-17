Regresa Citlalli Hernández a Morena para reparar alianza

Citlalli Hernández aclaró que Luisa María Alcalde “continuará como presidenta nacional y con el liderazgo del partido”, y que su trabajo será llegar a acuerdos con el PVEM y PT. [Fotografía. Cuartoscuro]

Para recomponer las alianzas estatales y superar las diferencias políticas de Morena con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), la morenista Citlalli Hernández dejó el gabinete de Claudia Sheinbaum, como titular de la Secretaría de las Mujeres, y volvió al partido guinda como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

La presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde Luján, indicó que Hernández se encargará de las mesas de negociaciones y de seguimiento de las alianzas locales de su partido con los ecologistas y petistas, ya que cuenta con toda la experiencia necesaria, al haber participado en tres procesos electorales anteriores para la construcción de acuerdos entre los tres partidos, como secretaria de Alianzas, secretaria de Organización y secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) morenista.

Citlalli Hernández aclaró que Alcalde “continuará como presidenta nacional y con el liderazgo del partido”, y que su trabajo será “ponernos de acuerdo, serenarnos, dialogar con los aliados y superar nuestras diferencias locales, de origen y en los estatutos, con el fin de mantener la alianza y lograr de nuevo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados en la elección de 2027”.

Enfatizó que “construir la coalición es fundamental” y, sobre las diferencias entre los aliados, dijo que hay “una intención mediática, a veces, de tergiversar algunas opiniones. El que el PT, el PVEM y Morena seamos aliados no significa que no tengamos diferencias de origen, de estatutos, de formas”.

En tanto, en su cuenta de X, Hernández afirmó que “movimiento está más fuerte que nunca y daremos los mejores resultados con unidad, congruencia, trabajo y siempre de cara a la gente”.

Morena escuchará a PT y PVEM rumbo a las elecciones de 2027: Luisa María Alcalde

En medio de las versiones de su eventual salida de la presidencia del partido y de las críticas hasta entre los partidos aliados, por su incapacidad de lograr acuerdos, Alcalde Luján aclaró también que es solo un “ruido mediático de rupturas, pero no es tal”.

La Comisión Nacional de Elecciones ya existe en el partido, es estatutaria y, con Mario Delgado como presidente de Morena, ayudó a dirimir también las diferencias entre las llamadas corcholatas en el proceso electoral de 2024, y la integran cinco personas: la presidenta de la Comisión, la presidenta del partido, la secretaria general, el secretario de Organización (Andrés Manuel López Beltrán) y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional del partido.

Alcalde precisó que, a través de la Comisión Nacional, “vamos a escuchar, para eso son estas mesas, para poder llegar a consensos, acuerdos y yo espero que no tengamos ningún problema y también precisamente estas mesas tienen que ver con ponernos de acuerdo para los procesos de selección” de candidatos.

Anticipó que Morena no dejará de cumplir sus estatutos de que “la encuesta es nuestro método madre, lo hemos dicho públicamente, porque es trasladar la decisión a la gente y que no se trate de decisiones cupulares”; además de “respetar las reglas que ha aprobado nuestro Consejo Nacional que tiene que ver con el tema de los familiares”.

Aclaró que “con aquellos que quieran participar, que provengan del PVEM y del PT, debemos abanderar a los perfiles más fortalecidos que decide el pueblo y no las cúpulas de los partidos. En ese sentido no vamos a tener ningún problema”.