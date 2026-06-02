Festival de la Garnacha 2026: ¿Cuándo y dónde es la feria para comer gorditas y ‘quecas’?

El Festival de la Garnacha 2026 contará con un programa artístico con agrupaciones musicales, ballets folclóricos y artistas locales. [Fotografía. Cuartoscuro, Ayuntamiento de Xochitepec]

Nada como esperar el torneo más esperado por los fans del futbol que con unos huaraches de bistec de res con su queso rallado y su embarrada de frijoles refritos con su salsita bien picosa. Si también se te hace agua la boca, no dejes pasar la oportunidad de acudir al Festival de la Garnacha 2026, que se llevará a cabo en el municipio de Xochitepec, Morelos.

La cuarta edición del Festival de la Garnacha buscará resaltar la riqueza gastronómica con una oferta centrada en los antojitos mexicanos más representativos, como tacos, quesadillas y gorditas. El evento se llevará a cabo durante el primer fin de semana de junio en el poblado de Chiconcuac.

El evento gastronómico contará con la participación de más de 50 expositores y un programa artístico que incluye música en vivo, presentaciones culturales y actividades familiares.

Para este año, el festival adoptará una temática inspirada en la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México, con decoración y ambientación alusiva al futbol, lo que añade un atractivo adicional para los asistentes.

¿Cuándo y dónde será el Festival de la Garnacha 2026?

Si no quieres perder la oportunidad de llenar la barriga con uina gran variedad de antojitos mexicanos, el evento se realizará los días sábado 6 y domingo 7 de junio de 2026 en el Zócalo de Chiconcuac, comunidad perteneciente al municipio de Xochitepec, Morelos.

El acceso será gratuito para el público en general y las actividades se desarrollarán a lo largo del día, con presentaciones musicales y culturales programadas hasta la noche.

El festival contará con la participación de más de 50 expositores gastronómicos que ofrecerán una amplia variedad de antojitos mexicanos. Entre los platillos que podrán disfrutar los visitantes se encuentran:

Gorditas de manteca

Tacos

Sopes

Huaraches

Tlacoyos

Quesadillas

Flautas

Tostadas

¿Qué artistas se presentarán durante el festival?

Nada mejor que acompañar los sopes y las flautas con buena música. El Festival de la Garnacha 2026 contará con un programa artístico con agrupaciones musicales, ballets folclóricos y artistas locales. Además, tendrá la participación especial de La Sonora Dinamita para darle sabor al evento.

Sábado 6 de junio

Cocay Grupo Musical Inclusivo

Ballet Folklórico Kopilt

Manuel Ocampo

Red Versátil

Inauguración oficial

Los Mentados de Fernando Durán

Domingo 7 de junio

Colegio Innovador del Sur

Ballet Folklórico Yolotzin Alpuyecca

Brian Solís

Ballet Folklórico Mayab

Lua Rock

La Sonora Dinamita

¿Por qué el Festival de la Garnacha tendrá temática mundialista?

La edición 2026 del Festival de la Garnacha tendrá una temática y decoración futbolera para recibir la Copa del Mundo que se disputará en México a partir del próximo 11 de junio, cuando la Selección Mexicana enfrente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

El espacio contará con decoración inspirada en el futbol y zonas diseñadas para la convivencia familiar, donde los visitantes podrán interactuar y tomarse fotografías dentro del recinto.

La propuesta busca reforzar el atractivo del evento y posicionarlo como una de las principales opciones de entretenimiento en Morelos durante ese fin de semana.

El Ayuntamiento de Xochitepec invitó al público a asistir y disfrutar de esta celebración que también tiene como objetivo impulsar la economía local y promover la riqueza gastronómica del municipio.