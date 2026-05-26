Así es el restaurante de carne argentina de Fernando Quirarte, leyenda de México 86

Fernando Quirarte encontró fuera del futbol una nueva faceta con El Almacén del Bife, restaurante argentino reconocido por sus cortes premium, parrilla y cocina gourmet en Guadalajara. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

El exfutbolista Fernando ‘Sheriff’ Quirarte fue una de las piezas fundamentales de la Selección Mexicana durante el Mundial de México 86 gracias a sus goles en fase de grupo. Ahora, la leyenda de las Chivas de Guadalajara escribe su historia en el sector restaurantero como socio de El Almacén del Bife, una cadena especializada en parrilla argentina y cortes premium.

La cadena de restaurantes es reconocida en Guadalajara y otras ciudades del país por sus parrillas, pastas, pizzas artesanales y un ambiente inspirado en los antiguos almacenes de Buenos Aires, una propuesta similar a la del restaurante Piantao, donde Ricardo La Volpe elaboró su lista de convocados para el Mundial de 2006.

Con sucursales en Guadalajara, San Luis Potosí, León, Aguascalientes y Cu l iacán, el restaurante se convirtió en la oportunidad de Fernando Quirarte para desarrollar su deseo de participar en un local de comida argentina, similar a los que visitaba cuando era futbolista profesional.

¿Cómo formó su restaurante Fernando Quirarte?

El mundialista de México 86 explicó que su gusto por los restaurantes argentinos comenzó durante su etapa como jugador. El exdefensa señaló que siempre disfrutó ese tipo de cocina y que años después apareció la oportunidad de abrir un negocio relacionado con ese concepto.

La idea terminó de tomar forma gracias a una coincidencia familiar. El exfutbolista contó que una de sus hijas conoció a la hija de un empresario restaurantero de San Luis Potosí y ambas familias comenzaron a platicar sobre la posibilidad de abrir un restaurante en Guadalajara.

“Cuando yo jugaba me gustaban mucho los restaurantes argentinos. Bien curioso, mi hija se va a un retiro espiritual de su colegio y allá conoce a una señorita. Hacen amistad, platican y en una de esas pláticas preguntan qué hacían sus papás. Mi hija comentó que yo tenía muchas ganas de poner un restaurante argentino y así comenzó todo”, recordó Fernando Quirarte durante una entrevista con Tania Rincón.

Con el tiempo, ambas partes concretaron la sociedad y Fernando Quirarte se convirtió en socio de la sucursal ubicada en Plaza Andares, en Zapopan. “Gracias a mi hija cumpliste tu sueño restaurantero”, comentó entre risas el exjugador durante el programa.

El ‘Sheriff’ Quirarte explicó que el restaurante se convirtió con el paso de los años en un punto frecuentado por figuras del deporte, el espectáculo y la televisión. Entre las celebridades más destacadas que visitaron el lugar aparecen el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, el cantante Alejandro Fernández, quien será parte de la inauguración del Mundial 2026; la conductora Marisol González, el periodista Joaquín López-Dóriga y distintas figuras de Televisa.

La sucursal ubicada en Plaza Andares, en Zapopan, se convirtió en una de las más conocidas de la cadena y suele funcionar como punto de reunión para empresarios y personajes públicos de Guadalajara.

¿Cómo fue la carrera profesional de Fernando Quirarte?

Fernando Quirarte nació el 17 de mayo de 1956 en Guadalajara, Jalisco. Durante su carrera como futbolista se desempeñó como defensa central y recibió el apodo de “Sheriff” por su estilo fuerte y agresivo dentro de la cancha.

El exfutbolista desarrolló gran parte de su trayectoria con las Chivas de Guadalajara y formó parte del histórico equipo campeón de la temporada 1986-1987. También jugó con Atlas y Leones Negros antes de retirarse como profesional.

Su momento más destacado llegó durante el Mundial de México 1986, torneo marcado por el abucheo al entonces presidente Miguel de la Madrid durante la inauguración en el Estadio Azteca y por el golazo de Manuel Negrete.

En aquella Copa del Mundo, Fernando Quirarte anotó frente a Bélgica e Irak en la fase de grupos y fue pieza clave en la escuadra dirigida por Bora Milutinović para llegar a los cuartos de final.

Tras retirarse como futbolista, Fernando Quirarte también desarrolló carrera como entrenador y dirigió equipos como Santos Laguna, Atlas, Jaguares de Chiapas y Chivas. Su mayor éxito llegó con el conjunto lagunero, club con el que conquistó el torneo Verano 2001.

¿Cómo es el menú de El Almacén del Bife, el restaurante de Fernando Quirarte?

La cadena de El Almacén del Bife se especializa en cocina ítaloargentina y cortes preparados a la parrilla. El menú incluye entradas tradicionales argentinas, cortes premium, pizzas artesanales, mariscos, pastas italianas y distintos platillos elaborados con ingredientes gourmet.

Dentro de la carta aparecen opciones como mollejas a la parrilla, tacos de rib eye con tuétano, chicharrón de rib eye y jamón ibérico español de bellota. También destacan pizzas como la Truffa y La Gaucha, además de pastas como la Pasta al Vodka, Quatro Formaggio con camarones y distintas recetas preparadas con trufa.

El restaurante además ofrece cortes de carne premium como rib eye, porterhouse, vacío y filete, preparados a la parrilla y servidos en distintos gramajes.

Dentro de las opciones más exclusivas aparecen cortes para compartir como el Porterhouse de un kilogramo y el Rib Eye Roll On de 700 gramos, además de carnes Wagyu japonés, americano y australiano, consideradas entre las más cotizadas del mercado por su marmoleo y suavidad.

La carta también incluye platillos elaborados con trufa, mariscos y distintos acompañamientos gourmet como puré de papa a la trufa, macarrones cremosos, espinacas a la crema y champiñones al ajillo, elementos que ayudaron a posicionar al restaurante dentro de un segmento medio-alto en Guadalajara.

Entre los platillos y precios más destacados del menú aparecen:

Entradas y especialidades

Jamón ibérico español de bellota — mil 395 pesos

Tacos de rib eye con tuétano — 384 pesos

Tuétanos con chicharrón — 364 pesos

Chicharrón de rib eye — 329 pesos

Tartar de res — 298 pesos

Mollejas a la parrilla — 289 pesos

Chinchulines al verdeo — 289 pesos

Carpaccio de zucchini con jamón ibérico — 399 pesos

Tartar de atún — 279 pesos

Provoleta Almacén — 259 pesos

Cortes premium y parrilla

Porterhouse de 1 kilogramo — mil 896 pesos

Rib Eye Roll On de 700 gramos — mil 380 pesos

Prime Rib Captain’s Cut — mil 246 pesos

Tablilla de bife de 500 gramos — mil 45 pesos

Rib Eye de 400 gramos — 719 pesos

Filete de 300 gramos — 629 pesos

Ojo de bife de 240 gramos — 498 pesos

Vacío de 350 gramos — 498 pesos

Arrachera de 350 gramos — 459 pesos

Pastas y pizzas artesanales

Pasta al Vodka — 338 pesos

Quatro Formaggio con camarones — 314 pesos

Arrabiata con camarones — 314 pesos

Salmone — 314 pesos

Lasagna boloñesa — 294 pesos

Pizza Truffa — 294 pesos

Pizza La Gaucha — 289 pesos

Pizza Fugazzeta Deep Dish — 314 pesos

Pizza Quatro Formaggio — 259 pesos

Platillos especiales y mariscos

Mar y Tierra al Tartufo — 669 pesos

Pulpo parrillado all’aglio — 509 pesos

Vacío de salmón — 394 pesos

Salmón al horno — 394 pesos

Robalo gremolata — 399 pesos

Camarones al mojo de ajo y perejil — 309 pesos

Postres y especialidades dulces

Fresas Jubilee — 299 pesos

Plátanos dulce de leche — 299 pesos

Crepas Suzette — 299 pesos

Lotus Cheesecake — 254 pesos

Volcán de chocolate amargo — 224 pesos

Pastel de tres leches con merengue flameado — 199 pesos

El sofisticado menú de El Almacén del Bife convirtió al restaurante en una opción popular para cenas, reuniones y celebraciones familiares en Guadalajara. Actualmente, la cadena cuenta con sucursales en distintas ciudades del país:

Plaza Andares — Zapopan, Jalisco

— Zapopan, Jalisco Sao Paulo — Guadalajara, Jalisco

— Guadalajara, Jalisco Punto Sur — Tlajomulco, Jalisco

— Tlajomulco, Jalisco San Luis Potosí — San Luis Potosí

— San Luis Potosí León — Guanajuato

— Guanajuato Aguascalientes — Aguascalientes

— Aguascalientes Culiacán — Sinaloa

El costo promedio de una cena completa para dos personas puede rondar entre mil 200 y mil 300 pesos, dependiendo de los cortes, bebidas y acompañamientos elegidos, aunque algunos platillos y cortes premium pueden elevar considerablemente el consumo final.