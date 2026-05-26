¿Andy López Beltrán está a tiempo de hacer cambio de domicilio para buscar diputación?

Andrés Manuel López Beltrán no cuenta con el requisito de domicilio para contender por la diputación federal de Tabasco.

El dirigente estatal de Morena en Tabasco, Jesús Selván García, reconoció que Andrés Manuel López Beltrán no reside actualmente en el estado y que, si busca contender por una diputación federal en 2027, deberá cambiar su domicilio para cumplir con los requisitos constitucionales.

En conferencia de prensa, Selván aseguró que “Andy” López Beltrán tiene “todos sus derechos estatutarios y constitucionales para participar” en el proceso interno del partido y sostuvo que conoce “perfectamente los tiempos” y los procedimientos electorales.

“Está a tiempo para hacer el ajuste en su cambio de domicilio; todavía el proceso electoral incluso ni siquiera inicia, y seguramente ya tiene previsto eso”, declaró el dirigente morenista al ser cuestionado sobre los requisitos legales para aspirar a una diputación federal por Tabasco.

El líder estatal añadió que no habrá trato preferencial para el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y afirmó que la candidatura se definirá conforme a los estatutos internos de Morena.

“Eso no le quita el derecho a nadie más; cualquier compañero que quiera competir estará en su derecho”, dijo.

Andy López deja secretaría de Morena

López Beltrán anunció el 25 de mayo su renuncia como secretario de Organización Nacional de Morena y también dejó su lugar en la Comisión Nacional de Elecciones del partido, con el objetivo de buscar una candidatura a diputado federal por el VI Distrito Electoral de Tabasco, que comprende municipios como Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

En la carta donde informó su salida del cargo, destacó logros de su gestión al frente de la Secretaría de Organización, entre ellos la afiliación de más de 10 millones de militantes, la credencialización de 7 millones de ellos y la instalación de más de 69 mil comités seccionales.

De acuerdo con el artículo 55 de la Constitución mexicana, para ser diputado federal se requiere ser originario de la entidad donde se realice la elección o acreditar una residencia efectiva de al menos seis meses previos a los comicios.