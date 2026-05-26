‘Querido y gentil usuario del Metro’: Los mejores memes de los candelabros de Hidalgo

Estos son los mejores memes de los candelabros del Metro de la CDMX. (Foto: Cuartoscuro/Captura)

Los candelabros y faroles del Metro de la CDMX generaron memes en las redes sociales luego de la difusión de las imágenes de la nueva instalación de iluminación.

Los usuarios de las plataformas digitales bromearon con el hecho de que parecen adornos sacados de la serie Bridgerton o de alguna historia relacionada con la nobleza.

Los mejores memes de candelabros en el metro de la CDMX. (Foto: Captura)

Los mejores memes de candelabros en el metro de la CDMX. (Foto: Captura)

Los mejores memes de candelabros en el metro de la CDMX. (Foto: Captura)

Candelabros y faroles adornan el Metro de la CDMX

La estación Hidalgo, de la Línea 2 del Metro de la CDMX, fue la elegida para la instalación de candelabros y faroles para el nuevo sistema de iluminación en los andenes y transbordos.

Ambos funcionan y se integraron dentro de la remodelación de las estaciones del transporte naranja para el Mundial 2026, donde la CDMX debe quedar remodelada para la llegada de los miles de asistentes a los partidos en el Estadio CDMX.

Además de los nuevos objetos de iluminación, también se contempló el cambio de pisos de diferentes estaciones, principalmente de la Línea 2 (azul) como lo son Zócalo/Tenochtilán, Bellas Artes y Chabacano.

Asimismo, las estaciones Nativitas y Portales no tienen servicio por las modificaciones en la infraestructura de las mismas.

Entre los cambios se contemplan indicaciones en español e inglés, mejoras en la zona de taquillas, cambio en la entrada (puertas en lugar de torniquetes) y cambio de muros.

No todos los cambios son estéticos, también se tiene prevista la sustitución de rieles y otras partes de la instalación de los trenes para mejorar el servicio del Metro.

De acuerdo con Adrián Rubalcava, director general del Metro, las obras finalizadas se entregan antes del 11 de junio, día en el cual ocurre el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

Los mejores memes de candelabros en el metro de la CDMX. (Foto: Captura)

Los mejores memes de candelabros en el metro de la CDMX. (Foto: Captura)

Los mejores memes de candelabros en el metro de la CDMX. (Foto: Captura)

Mejores memes de candelabros en el metro de la CDMX

La estación Hidalgo del Metro de la Ciudad de México volvió a convertirse en tendencia, aunque esta vez no fue por retrasos o fallas en el servicio, sino por unos llamativos candelabros colocados dentro de las instalaciones que desataron una ola de memes en redes sociales.

Las fotografías de los adornos comenzaron a circular rápidamente en plataformas como X, Facebook, así como en videos de TikTok, donde cientos de internautas bromearon sobre el peculiar contraste entre el estilo elegante de los candelabros y el ambiente cotidiano del Sistema de Transporte Colectivo.

Algunos usuarios compararon la estación con escenarios de películas, salones de lujo e incluso con la mansión de algún villano de telenovela.

Entre los memes más compartidos aparecieron referencias a fiestas de XV años, reuniones de la alta sociedad y escenas ambientadas en castillos europeos y mansiones al estilo de la serie Bridgerton, de Netflix.

Otros aprovecharon para ironizar sobre la experiencia de viajar en el Metro capitalino, al señalar que ahora los pasajeros “esperan su viaje, pero con glamour”.

Las reacciones también provocaron debate entre usuarios, pues mientras algunos tomaron con humor la decoración, otros cuestionaron la decisión de colocar este tipo de objetos dentro de una de las estaciones con mayor afluencia de personas en la capital.

Los candelabros ya lograron convertirse en uno de los temas virales más comentados, así quedó demostrado que cualquier cosa en México se puede transformar en memes dentro de las redes sociales.

Los mejores memes de candelabros en el metro de la CDMX. (Foto: Captura)

Los mejores memes de candelabros en el metro de la CDMX. (Foto: Captura)