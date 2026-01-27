Querido y gentil lector: ‘Bridgerton’ temporada 4 llega a Netflix; fecha de estreno, personajes y más

Si la alta sociedad pensaba que ya lo había visto todo, permítame informarle que se avecina un nuevo escándalo, digno de ser observado con lupa: el estreno de la temporada 4 de Bridgerton, una entrega que coloca bajo el reflector al hasta ahora esquivo Benedict, segundo hijo de la ilustre familia.

Tras tres temporadas de matrimonios estratégicos, identidades reveladas y alianzas inesperadas, el universo creado por la autora Julia Quinn da un giro calculado. Esta vez, el romance no solo se pasea entre salones dorados, sino que se adentra en los rincones menos visibles de la sociedad de la Regencia (1795-1837), donde los secretos pesan tanto como los títulos nobiliarios.

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de ‘Bridgerton’ en Netflix?

Conviene tomar nota —y marcar el calendario— porque el lanzamiento es, como ya es costumbre, en dos actos cuidadosamente orquestados en la plataforma de streaming Netflix. La parte 1 se estrena el 29 de enero de 2026, mientras que la parte 2 llega el 26 de febrero de 2026.

La temporada 4 de 'Bridgerton' se estrena en dos partes. (Foto: Cortesía / Netflix).

La temporada consta de ocho episodios y está liderada por Jess Brownell como showrunner, acompañada en la producción ejecutiva por Shonda Rhimes (creadora de Grey’s Anatomy), Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen.

Episodio 1 (29 de enero): The Waltz

Episodio 2 (29 de enero): Time Transfixed

Episodio 3 (29 de enero): The Field Next to the Other Road

Episodio 4 (29 de enero): An Offer from a Gentleman

Episodio 5 (26 de febrero)

Episodio 6 (26 de febrero)

Episodio 7 (26 de febrero)

Episodio 8 (26 de febrero)

¿De qué trata ‘Bridgerton’ 4? Benedict entra al mercado matrimonial

Durante años, Benedict Bridgerton (Luke Thompson) se ha mantenido al margen de los compromisos formales, observando desde la distancia cómo sus hermanos sucumbían —uno a uno— a los dictados del amor y la conveniencia social; sin embargo, esta temporada, el bohemio segundo hijo se convierte en el centro de atención.

La historia se inspira en el libro Te doy mi corazón (An Offer From a Gentleman) de Julia Quinn, y comienza, como dicta la tradición: en un baile de máscaras organizado por Violet Bridgerton.

Es ahí donde Benedict queda cautivado por una misteriosa dama vestida de plata, sin saber que detrás del antifaz se esconde Sophie Baek (Yerin Ha), una joven relegada a servir en su propio hogar tras la muerte de su padre, el conde de Penwood.

Cuando el reloj marca la medianoche, la joven desaparece, dejando atrás un guante blanco, y con él, un enigma que Benedict intentará resolver dentro de una sociedad que rara vez permite que los corazones desafíen a las jerarquías.

Una temporada más oscura y melancólica

Quienes esperen únicamente bailes, susurros y romances deben prepararse para algo distinto. Según adelantó Katie Leung, intérprete de Lady Araminta Gun, en entrevista con EFE, esta entrega posee “un tono más oscuro y melancólico”, matices que, en sus palabras, “la diferenciarán de sus predecesoras”.

En la misma línea, Golda Rosheuvel (reina Charlotte) y Adjoa Andoh (lady Agatha Danbury) subrayaron que la serie amplía su mirada más allá de los enamorados.

“No se trata solo de los amantes. Obtienes una visión más amplia de los hogares, del mundo de la época, del mundo laboral, del mundo de la amistad”, explicó Rosheuvel.

Lady Danbury (Adjoa Andoh) y Queen Charlotte (Golda Rosheuvel) enfrentan nuevos retos en su amistad. (Crédito Liam Daniel/Netflix © 2025). (LIAM DANIEL/NETFLIX)

Lady Araminta: crueldad, presión y supervivencia

Pocas figuras despiertan tanta incomodidad como Lady Araminta Gun, la madrastra de Sophie. No obstante, Katie Leung pidió a la audiencia observar más allá de las apariencias. Viuda, sin heredero varón y con dos hijas a su cargo, Araminta actúa desde un estado que la actriz describió como “supervivencia”.

“No lo hace por maldad, sino que es un acto de amor y protección para asegurar la estabilidad financiera de su familia en una sociedad implacable con las mujeres sin sustento masculino”, afirmó.

Lady Araminta Gun, la madrastra de Sophie, es una de las villanas de Bridgerton 4. (Foto: Cortesía / Netflix).

La reina Charlotte y Lady Danbury: una amistad en tensión

Entre los pasillos del poder, la relación entre la reina Charlotte y Lady Danbury adquiere un peso decisivo. Rosheuvel explicó que, ante dificultades emocionales, la reina siente que su amiga la está abandonando y recurre por primera vez a su autoridad.

“Tiene que jugar la carta del poder. Y creo que definitivamente es la primera vez que se juega esa carta con estos personajes”, señaló la actriz.

‘Bridgerton’ confirmó temporadas 5 y 6

La cuarta entrega marca la mitad del recorrido de los libros de Julia Quinn. Mientras tanto, la serie se renovó para las temporadas 5 y 6, consolidándola como una de las joyas de Netflix.

La saga literaria está compuesta por ocho novelas, cada una dedicada a uno de los hijos de la familia Bridgerton. Los libros siguen el orden alfabético de nacimiento de los hermanos: Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory y Hyacinth.

La historia de Colin Bridgerton era el cuarto libro, pero se adelantó para la temporada 3. (Foto: Cortesía Netflix).

En la adaptación televisiva de Netflix, el orden narrativo no ha sido estrictamente el mismo que en los libros. Aunque la tercera novela corresponde a Benedict Bridgerton, la serie decidió posponer su historia para desarrollar primero el romance entre Colin Bridgerton y Penelope Featherington (Lady Whistledown).

El orden de los libros y su correspondencia con la serie queda de la siguiente manera:

Elenco de la temporada 4 de ‘Bridgerton’

La diversidad cultural sigue siendo una elección central en ‘Bridgerton’. Leung destacó el valor de compartir espacio con otras mujeres asiáticas en una producción de alcance global y subrayó que la inclusión no se limita al elenco, sino también al equipo creativo.

“Podemos contar historias de una manera nueva y diferente, y aportar alegría, intriga y emoción”, afirmó Adjoa Andoh.

En el elenco encontramos a:

Luke Thompson como Benedict Bridgerton

como Yerin Ha como Sophie Baek

como Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton

como Victor Alli como Lord John Stirling

como Adjoa Andoh como Lady Danbury

como Julie Andrews como Lady Whistledown (voz)

como (voz) Lorraine Ashbourne como Sra. Varley

como Masali Baduza como Michaela Stirling

como Nicola Coughlan como Penelope Bridgerton

como Hannah Dodd como Francesca Stirling

como Daniel Francis como Lord Marcus Anderson

como Ruth Gemmell como Violet Bridgerton

como Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton

como Martins Imhangbe como Will Mondrich

como Claudia Jessie como Eloise Bridgerton

como Luke Newton como Colin Bridgerton

como Golda Rosheuvel como la reina Charlotte

como Will Tilston como Gregory Bridgerton

como Polly Walker como Portia Featherington

como Emma Naomi como Alice Mondrich

como Hugh Sachs como Brimsley

como Simone Ashley como Kate Bridgerton

como Isabella Wei como Posy Li

como Michelle Mao como Rosamund Li

como Katie Leung como Lady Araminta Gu

Y ahora, querido lector, queda usted advertido: en esta temporada, el amor desafía algo más peligroso que las máscaras.

Con información de EFE.