‘El Mochaorejas’: Estreno, reparto y todo lo que sabemos de la serie de ViX inspirada en Daniel Arizmendi

'El Mochaorejas' es una serie de ViX inspirada en los crímenes de Daniel Arizmendi López.

Durante la década de los noventa, el secuestro se convirtió en uno de los principales temas de preocupación en la Ciudad de México. Ese contexto histórico es el punto de partida de El Mochaorejas, una nueva serie original de ViX que retoma uno de los casos criminales más documentados del país.

La producción está inspirada en una investigación de la periodista argentina Olga Wornat, reconocida por su trabajo de largo aliento en casos políticos y criminales en América Latina, así como de la biografía no autorizada de Vicente Fernández.

La historia se centra en la reconstrucción del caso de Daniel Arizmendi López, conocido como ‘El Mochaorejas’, y en el entorno social que permitió el auge de bandas de secuestro en la capital del país durante la segunda mitad de los años noventa. Sin embargo, es preciso destacar que no se trata de una recreación literal de los hechos, sino en una versión ficcionada.

¿Cuándo se estrena ‘El Mochaorejas’ en ViX y dónde verla?

La serie El Mochaorejas se estrena el 23 de enero y estará disponible exclusivamente en ViX Premium, el nivel de suscripción de pago de la plataforma de TelevisaUnivision.

Es una producción de The Mall y está dirigida por Mauricio Cruz, cineasta con experiencia en series como La Reina del Sur y Pasión de Gavilanes. Los productores ejecutivos son Carlos Bardasano y Jorge Bermúdez.

“Sigue a una periodista que, entre archivos y testimonios, reconstruye el ascenso de un secuestrador legendario y la red de miedo y secretos que todavía marca a México”, señala la sinopsis oficial de esta serie basada en crímenes reales.

Fecha : viernes 23 de enero de 2026

: viernes 23 de enero de 2026 Horario : a partir de las 0:00 horas

: a partir de las 0:00 horas Transmisión on demand: ViX Premium.

¿De qué trata ‘El Mochaorejas’? La historia detrás de la serie

La narrativa de El Mochaorejas se sitúa en el contexto de la ola de secuestros durante los años noventa, misma que afectó a la Ciudad de México. La serie reconstruye, desde la ficción basada en hechos reales, el funcionamiento de una organización criminal que operó principalmente entre 1996 y 1998.

Daniel Arizmendi López nació en 1966 en la Ciudad de México y alcanzó notoriedad como líder de una banda dedicada al secuestro, responsable de al menos 12 plagios. La cifra total es incierta, ya que algunas denuncias no prosperaron por temor de las víctimas, dato reconocido públicamente por la propia PGR.

El alias de ‘El Mochaorejas’ surgió del método de presión utilizado por la banda, que consistía en mutilar una oreja de las personas secuestradas y enviarla a sus familiares como prueba de vida. Este modus operandi generó una reacción social que impulsó la creación de unidades antisecuestro especializadas a nivel federal.

Damián Alcázar es el protagonista de 'El Mochaorejas'. (TelevisaUnivision)

Captura, sentencia y situación legal de Daniel Arizmendi

Arizmendi fue detenido en agosto de 1998, en un operativo conjunto de la PGR y la entonces Policía Judicial Federal, realizado en el Estado de México.

En el año 2000, Daniel Arizmendi fue sentenciado a 393 años de prisión, pena que posteriormente ajustaron tras diversas resoluciones judiciales. En diciembre pasado, una jueza federal lo absolvió del delito de secuestro, aunque permanece recluido por otros crímenes.

Reparto completo de la serie ‘El Mochaorejas’

El papel principal de Daniel Arizmendi López es interpretado por Damián Alcázar, actor con una amplia trayectoria en cine y televisión, conocido por títulos como La Ley de Herodes y Un Mundo Maravilloso.

La serie también cuenta con la participación protagónica de Paulina Gaitán, actriz reconocida por trabajos como Diablo Guardián y Sin Nombre.

Cartel oficial de 'El Mochaorejas', con los protagonistas. (TelevisaUnivision)

El elenco principal se completa con Alex Perea, Ariana Saavedra, Armando Espitia, Armando Hernández, Fermín Martínez, Giovanna Zacarías, Gustavo Sánchez Parra, José Sefami, Juan Carlos Barreto, Marco Treviño y María Antonieta Hidalgo.

Además, la producción incluye participaciones especiales de Arcelia Ramírez, Oka Giner, Julio Bracho, Alberto Estrella, Emilio Guerrero, Claudia Ramírez y Scarlet Gruber, de acuerdo con el comunicado oficial de TelevisaUnivision.