Otra serie de época con elenco ‘Bridgerton’: ¿Cuándo sale y de qué trata ‘Agatha Christie: Las Siete Esferas’?

Es un mes de series de época: además del esperado estreno de la temporada 4 de Bridgerton, Netflix amplía su catálogo de adaptaciones literarias con Agatha Christie: Las siete esferas.

Se trata de una miniserie de época basada en la novela El misterio de las siete esferas, publicada originalmente en 1929. La plataforma de streaming Netflix retoma uno de los títulos menos conocidos de la autora británica y lo convierte en una producción de tres episodios ambientada en la Inglaterra de los años 20.

La serie destaca por reunir a intérpretes que han participado en producciones recientes de alto perfil, como Bridgerton y Persuasión, junto a figuras consolidadas del cine y la televisión británica como Helena Bonham Carter.

Mia McKenna Bruce y Corey Mylchreest en ‘Las siete esferas’ de Agatha Christie. (Foto: Simon Ridgway/Netflix) (Simon Ridgway/Netflix)

¿Cuándo se estrena ‘Agatha Christie: Las siete esferas’ en Netflix?

La miniserie se estrena en Netflix el 15 de enero de 2026, con disponibilidad en México a partir de las 2:00 AM (hora del centro, CST), de acuerdo con información oficial de la plataforma.

Se trata de una producción del Reino Unido, desarrollada como una miniserie limitada en los que se resume la investigación central planteada en la novela original. Netflix confirmó que el lanzamiento será simultáneo en su catálogo internacional.

¿De qué trata ‘Agatha Christie: Las Siete Esferas’?

La historia se sitúa en la Inglaterra de la década de 1920, en un contexto marcado por fiestas de la alta sociedad y secretos ocultos. El punto de partida es la muerte de un joven, hecho que desencadena una investigación encabezada por su prometida Bundle Brent.

A partir de ese suceso, la protagonista comienza a descubrir conexiones entre el crimen y una conspiración que involucra a siete misteriosas esferas. La investigación se desarrolla mientras salen a la luz relaciones, engaños y piezas clave que enlazan a distintos personajes dentro de un mismo entramado.

La actriz Mia McKenna-Bruce, quien interpreta a Bundle Brent, describió su personaje como “una mujer muy fuerte que no solemos ver muy a menudo en el cine”, en referencia al rol activo que asume dentro de la investigación.

La adaptación de la obra de Agatha Christie fue escrita por Chris Chibnall, conocido por su trabajo en Doctor Who, y dirigida por Chris Sweeney, responsable de Back to Life. La producción condensa casi trescientas páginas de misterio en tres capítulos, manteniendo el eje del asesinato y la investigación que impulsa la trama.

El actor Ed Bluemel explicó en entrevista con EFE que esta versión busca diferenciarse de otras adaptaciones de la autora británica: “Se siente como algo emocionante y nuevo. Creo que es un poco diferente al resto de historias de Agatha Christie y está pensada para un público más moderno, definitivamente”.

'Agatha Christie: Las Siete Esferas' se estrena en México el 15 de enero de 2026. (Foto: Netflix). (Simon Ridgway/Netflix)

Elenco de ‘Agatha Christie: Las siete esferas’

La miniserie reúne a actores jóvenes con trayectoria reciente en series populares y a figuras reconocidas del cine británico.

La protagonista Mia McKenna-Bruce es un rostro conocido: salió como Mary Musgrove en la película Persuasión (2022) y como Marilka en The Witcher.

En tanto, Corey Mylchreest fue el joven rey George en La Reina Charlotte: Una historia de Bridgerton; y Ed Bluemel fue Sean Wiley (hermano mayor de Maeve Wiley) en Sex Education.

Uno de los cambios relevantes respecto a la novela original es la incorporación ampliada del personaje interpretado por Helena Bonham Carter, quien no tenía un peso significativo en el texto de 1929. En la adaptación televisiva, su presencia resulta clave para el desarrollo de la nueva trama.

McKenna-Bruce destacó a EFE la experiencia de trabajar con Bonham Carter durante el rodaje y compartió una anécdota sobre su preparación: “Helena me enseñó a cuidar de mí misma. No se toma en serio el mundo y es la primera persona que se ríe de sí misma. Pero también, antes de empezar a grabar, ella fue a la mansión donde vivimos en la película porque quería asegurarse de que me sentía como en casa”.

Mia McKenna-Bruce — Bundle Brent

— Bundle Brent Martin Freeman — Superintendente Battle

— Superintendente Battle Helena Bonham Carter — Lady Caterham

— Lady Caterham Corey Mylchreest — Gerry Wade

— Gerry Wade Edward Bluemel — Jimmy Thesiger

— Jimmy Thesiger Nabhaan Rizwan — Ronnie Devereux

— Ronnie Devereux Alex Macqueen — George Lomax

— George Lomax Guy Siner — Tredwell

— Tredwell Hughie O’Donnell — Bill Eversleigh

— Bill Eversleigh Nyasha Hatendi — Doctor Cyril Matip

— Doctor Cyril Matip Stella Stocker — Eve

— Eve Samuel W. Hodgson — Policía

— Policía Mark Sloan — Cargador de armas

— Cargador de armas Kirk Bowett — Invitado de Chimneys

— Invitado de Chimneys Peter Losasso — Joven oficial de policía

Aunque la mayor parte de la serie fue filmada en Bristol y Bath, en Inglaterra, la producción inicia de forma inesperada en la plaza de toros de Ronda, en Málaga, España. La elección de esta locación responde a la relevancia visual de las formas circulares dentro de una historia que gira en torno a elementos esféricos y giros narrativos.

El tono de la serie combina momentos de humor con los elementos propios del thriller. Ed Bluemel explicó el equilibrio buscado durante la adaptación: ”Cualquier historia de misterio de Agatha Christie puede resultar divertida y ligera, pero siempre teníamos que recordar que la trama trata sobre personajes que están siendo asesinados. Teníamos que caminar por esa cuerda floja en la que los personajes pueden ser tontos en una historia mucho más seria. Había que encontrar la forma de encarnar ambas partes".

Con información de EFE