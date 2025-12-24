¿Quién es Daniel Arizmendi ‘El Mochaorejas’? Fue ‘el terror’ de la Ciudad de México por secuestro

Durante la segunda mitad de la década de los noventa, en la Ciudad de México emergió un nombre que marcaría para siempre la historia criminal del país: Daniel Arizmendi López, alias ‘El Mochaorejas’.

En ese tiempo, la capital del país vivió uno de los periodos más oscuros en materia de secuestro. El miedo no se concentraba en una colonia específica ni distinguía clases sociales: cualquier familia podía convertirse en objetivo.

Su apodo no fue una exageración mediática. Arizmendi encabezó una organización criminal que sistematizó la mutilación de orejas como método de presión contra las víctimas y sus familias. El nivel de crueldad, sumado a la frecuencia de los plagios, lo convirtió en el rostro del secuestro en el DF durante años.

A diferencia de otros capos, ‘El Mochaorejas’ no operaba desde la clandestinidad total. Mantenía una vida aparentemente normal, con familia y actividades comerciales, lo que dificultó su detección por parte de las autoridades capitalinas y federales.

Su captura, en agosto de 1998, marcó un parteaguas en la estrategia antisecuestro del Estado mexicano, pero también abrió una discusión sobre la incapacidad institucional para frenar durante años a una de las bandas más violentas del país.

¿Quién es Daniel Arizmendi López, ‘El Mochaorejas’?

Daniel Arizmendi López nació en 1966 en la Ciudad de México, de acuerdo con información de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y expedientes judiciales citados por medios nacionales. Alcanzó notoriedad criminal como líder de una banda de secuestradores que operó principalmente entre 1996 y 1998.

La PGR documentó que su grupo fue responsable de al menos 12 secuestros plenamente acreditados, aunque autoridades reconocieron que la cifra real podría ser mayor. Este dato es incierto, ya que varias denuncias no prosperaron por miedo de las víctimas.

¿Por qué le decían ‘El Mochaorejas’?

El alias de ‘El Mochaorejas’ proviene de la práctica recurrente de cortar una oreja a las personas secuestradas y enviarla a sus familiares como prueba de vida y mecanismo de presión. Este modus operandi fue confirmado por la PGR y detallado en sentencias judiciales consultadas por diversos medios.

La brutalidad del método generó una reacción social sin precedentes y aceleró la creación de unidades especializadas antisecuestro a nivel federal.

¿Cuántos años fue el terror del DF?

Con base en investigaciones oficiales, Daniel Arizmendi fue el terror del DF durante al menos dos años, entre 1996 y 1998, periodo en el que su banda cometió la mayoría de los secuestros documentados. No existen datos oficiales que confirmen actividades previas o posteriores con el mismo nivel de violencia, por lo que no hay datos para ampliar con certeza ese rango temporal.

Arizmendi fue detenido el 18 de agosto de 1998 en el Estado de México, en un operativo conjunto de la PGR y la entonces Policía Judicial Federal. En el año 2000 fue sentenciado a 393 años de prisión, pena que posteriormente fue ajustada tras resoluciones judiciales.

Daniel Arizmendi López, ‘El Mochaorejas’, uno de los secuestradores más infames en la historia de México, fue absuelto del delito de secuestro por una jueza federal, este miércoles 24 de diciembre, tras pasar 27 años en prisión, aunque permanecerá en la cárcel por otros delitos.