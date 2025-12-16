70 años de cárcel a exalcaldesa de Amanalco: Planeó asesinato de síndico con ayuda de La Familia Michoacana

María Elena ‘N’, exalcaldesa de Amanalco, fue detenida en noviembre de 2024 durante el 'Operativo Enjambre'. (Foto: FGJEM)

La justicia del Estado de México dictó este martes una sentencia de 70 años de prisión en contra de María Elena ‘N’, expresidenta municipal de Amanalco, al acreditar su participación en el doble homicidio de dos funcionarios públicos.

El fallo fue dictado por una autoridad judicial un año después de la detención de la exalcaldesa en el marco del denominado Operativo Enjambre, una estrategia para combatir el crimen organizado dentro de las administraciones municipales.

¿De qué acusan a la exalcaldesa de Amanalco, María Elena ‘N’?

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la exalcaldesa planeó el asesinato del exsíndico municipal Miguel Ángel Lara y su escolta el pasado 25 de enero de 2023, con ayuda de La Familia Michoacana.

Las investigaciones establecieron que ambos funcionarios fueron enviados por instrucciones de María Elena ‘N’ a una presunta diligencia en el municipio vecino de Zacazonapan.

Durante el trayecto, los dos servidores públicos fueron agredidos con armas largas y sus cuerpos fueron hallados al día siguiente dentro del vehículo donde se les vio por última vez, sobre la carretera Temascaltepec-Luvianos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México logró acreditar que estos hechos derivaron de diferencias políticas y disputas por el control presupuestal al interior del ayuntamiento de Amanalco.

Reuniones y vínculos financieros con La Familia Michoacana

Durante la investigación también se comprobó que la exalcaldesa sostuvo reuniones con líderes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, identificado como La Familia Michoacana, a fin de planear el homicidio y discutir otros asuntos relacionados con su administración.

Las autoridades señalaron que, además de esos encuentros, María Elena ‘N’ tenía vínculos financieros con esa célula delictiva, incluyendo la entrega mensual de 300 mil pesos del presupuesto municipal, así como cuotas por los acuerdos de Cabildo.

Tras permanecer en el ejercicio de sus funciones más de un año después de los hechos, la exfuncionaria fue finalmente detenida el 21 de noviembre de 2024 por agentes ministeriales y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Además de la pena de prisión, el juez que dictó sentencia impuso una reparación del daño a favor de las familias de las víctimas, por lo que la exalcaldesa deberá realizar el pago de 207 mil 234 pesos a cada una.

María Elena ‘N’ fue elegida presidenta municipal de Amanalco en 2021 por Movimiento Ciudadano, pero en enero de 2022, apenas un mes después de asumir el cargo, se afilió al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).