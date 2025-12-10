‘¿Cantará La Tuta?’ Posponen audiencia del líder de La Familia Michoacana en busca de un arreglo

'La Tuta' pidió aplazar su audiencia al próximo año, en busca de una mejor resolución de su proceso en EU (Foto: ESPECIAL/CUARTOSCURO)

John G. Koeltl, un juez federal de Nueva York, aceptó la petición hecha por el abogado de Servando Gómez Martínez, ‘La Tuta’, de aplazar tres meses la audiencia del fundador de La Familia Michoacana, acusado de conspirar para importar cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.

La audiencia, que se llevaría a cabo este 8 de diciembre, se pospuso hasta el 17 de marzo del 2026, en busca de un posible acuerdo con las autoridades estadounidenses.

¿Habrá acuerdo entre ‘La Tuta’ y EU?

‘La Tuta’, fundador de La Familia Michoacana’ seguiría el camino de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quienes se declararon culpables para reducir sus condenas.

En caso de un posible juicio en EU, el maestro originario de Michoacán alcanzaría hasta los 40 años de prisión.

Servando Gómez Martínez, ‘La Tuta’ fue entregado el pasado agosto junto a 25 narcos más, como parte de la lucha contra el narcotráfico de México y Estados Unidos.

¿De qué se le acusa a ‘La Tuta’ en Estados Unidos?

De acuerdo con el Departamento de Justicia de EU, La Familia Michoacana, cártel que dirigió Servando Gómez Martínez, importó grandes cantidades de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos desde México y ejerció una violencia extensiva para promover sus actividades de narcotráfico, incluso contra las autoridades mexicanas que se interpusieron en su camino

Durante su liderazgo, Gómez Martínez hizo declaraciones públicas en nombre de LFM y era responsable, entre otras cosas, de garantizar que las actividades de narcotráfico de LFM no fueran obstaculizadas por las fuerzas del orden y de adquirir armas para su uso.

El 17 de julio de 2009, días después de que se descubrieran en Michoacán los cuerpos de 12 policías federales mexicanos que se creía habían sido asesinados por LFM, ‘La Tuta’ prestó declaración grabada a una estación de televisión local de Michoacán. En la declaración, el líder narco reconoció públicamente su pertenencia a LFM.