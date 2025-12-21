‘En Navidad, les hablé de Dios, de la Virgen’: Así fue el secuestro de 257 días de Bosco Gutiérrez

El arquitecto Bosco Gutiérrez convirtió su secuestro en un acto de superación y fe.

Cuatro años antes del secuestro de Ángel Losada, dueño de Grupo Gigante, un grupo de extranjeros, con nexos terroristas en España y Colombia, perpetró el secuestro del arquitecto Bosco Gutiérrez Cortina, quien estuvo privado de su libertad durante 257 días.

Sus secuestradores lo mantuvieron meses desnudo. Además, durante más de medio año estuvo en un cuarto sin ventanas, en el que tres pasos le bastaban para recorrerlo.

“En medio del encierro, entendí algo que me cambió para siempre: Todo tiene sentido cuando le entregas a Dios el mando de tu vida”. aseguró el arquitecto años después de haber escapado de sus agresores.

Pese a las condiciones adversas, el arquitecto Bosco Gutiérrez Cortina estableció una relación con sus captores e incluso les habló de Dios durante la Navidad, gracias a una nota que les dejó en la que les indicaba: “Hoy no somos secuestrado ni secuestradores”.

A más de 35 años que inició su cautiverio, esta es la historia del secuestro de Bosco Gutiérrez Cortina.

Así fue el secuestro de Bosco Gutiérrez

El 29 de agosto de 1990, cuando Bosco Gutiérrez Cortina tenía unos 30 años, el arquitecto fue secuestrado en calles del entonces Distrito Federal.

Aquella mañana, Gutiérrez Cortina cumplió con su rutina habitual: Ir a misa y de ahí a su trabajo; sin embargo, su mundo cambió cuando un grupo de secuestradores lo interceptó durante su trayecto a la oficina. Lo golpearon y lo subieron a un automóvil.

Los testigos del secuestro pensaron que el joven había sido detenido por policías judiciales.

Tras llegar a la casa de seguridad, Bosco Gutiérrez fue recluido en un cuarto de tres metros de largo por uno de ancho. Le quitaron la ropa y el único contacto con el mundo exterior era cuando uno de sus secuestradores le llevaba de comer.

‘La Navidad más feliz de mi vida’: Bosco Gutiérrez cuenta cómo puso a rezar a sus secuestradores

118 días después de su secuestro, el arquitecto tuvo un plan para la Navidad de 1990. Dejó una invitación para sus secuestradores. “Esta noche somos hijos de Dios. A las 8 p.m. vamos a rezar.”

Gutiérrez Cortina pensó que ninguno de sus captores se aparecería para acompañarlo pero se llevó una sorpresa cuando llegaron cinco hombres encapuchados.

Según recordó en una entrevista con el Semanario Desde la Fe, Bosco Gutiérrez Cortina tomó Biblia que tenía en su celda y leyó el Evangelio del nacimiento de Jesús. Luego les habló de la Navidad en su familia.

“Les hablé de Dios, de la Virgen, del perdón… Les conté de mi familia, de nuestras tradiciones navideñas", recordó el arquitecto en una publicación de Instagram.

En total, rezaron un Padre Nuestro y 10 Aves Marías. “Yo rezaba y ellos no respondían, pero yo seguía. Al terminar, uno por uno, se acercaron con lágrimas bajo la capucha y me dieron la mano”.

A partir de esa noche “pasó algo inesperado”. Lo trataron mejor, “con más dignidad”. Sus secuestradores le dieron una sudadera, shorts, calzones, calcetines y unas chanclas.

De manera paralela, la familia de Bosco Gutiérrez Cortina negociaba el posible pago de un rescate, mientras él llevaba una cuenta de los días en la mente.

Las pruebas de vida de Bosco Gutiérrez

En los primeros días de 1991, los secuestradores enviaron una prueba de vida a los familiares de Gutiérrez Cortina. Mandaron una foto en la que el arquitecto aparece con la edición del New York Times del 7 de enero de 1991.

“Tenía 33 años. El pelo y la barba ya crecían. La mirada… ya no era la misma. Estaba feliz. Estaba en manos de Dios. Me sentía confiado y sereno", asegura el arquitecto.

Así fue el escape de película de Bosco Gutierrez Cortina

257 días después, Bosco Gutiérrez tuvo la oportunidad de escapar. “Había preparado un alambre que quité al catre y le di forma de gancho”, contó a la Revista Misión.

Bosco Gutiérrez Cortina abrió la puerta del cuarto donde estaba. Trató de regresar pero ya no pudo cerrarla. No tenía otra opción más que intentar un escape. Abrió otras dos puertas. Por primera vez en más de 8 meses vio la luz del sol. Tenía la adrenalina a tope.

Al llegar a la tercera habitación, vio que uno de los secuestradores estaba dormido. Su única vía de escapa era gatear y llegar a una ventana que daba a un garaje. Todo sin hacer ruido. Una vez en el garaje, el arquitecto evadió a una mujer que lavaba trastes.

Por fin salió a la calle. Encontró a una joven que salía de su casa. “La asalté”, recuerda el arquitecto. Ella entró a su casa en busca de ayuda. Él la siguió pero fue sacado a patadas por el padre de la joven.

Con el miedo de ser descubierto, corrió hasta un sitio de taxis. En ese momento se percató que estaba en Puebla. El primer conductor se negó a llevarlo, pero el segundo aceptó conducir hasta la Ciudad de México.

“Le di una medalla como garantía, para que me llevara a México. Me dirigí a la casa de mi padre. Al llegar me encontré con Gaby, mi esposa, que también acababa de llegar. Fue impresionante”, dijo Bosco Gutiérrez Cortina en entrevista con la Revista Misión.

Al final, Bosco y su familia no presentaron cargos contra los secuestradores.

La historia del secuestro y escape del arquitecto Bosco Gutiérrez Cortina fueron tan espectaculares que el actor Kuno Becker protagonizó la película ‘Espacio interior’.