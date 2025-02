Así fueron los 102 días del secuestro del dueño de Gigante: ‘Quería morir como el coronel Buendía’

Cuando sus secuestradores lo iban a amordazar, Angel Losada, presidente del Consejo de Administración de Grupo Gigante, dueño de Taquerías El Farolito, solo tuvo una petición: “Quiero morir como el Coronel Buendía”, del libro ‘Cien años de Soledad’.

—¿Cómo murió Buendía?

—De viejito, recuerda uno de los empresarios más exitosos de México.

Angel Losada llevaba varios días secuestrado. En total, el empresario duró 102 días privado de su libertad y, cuenta, “tuve oportunidad de reflexionar mucho”, de escuchar los comerciales de Gigante y de sus competidores —como Julio Regalado, de La Comer (entonces Comercial Mexicana)— e incluso de leer la Biblia.

“Fue una experiencia muy dura y traumática para el que está adentro y para los que están afuera, porque ellos no saben qué está pasando. Mis hijos estaban bien chiquitos. La más chiquita tenía 3 años, Pily, y los demás tenían 5, 7 y 9″, relató el dueño de Gigante en entrevista con el Cracks Podcast, de Oso Trava.

¿Cómo fue el secuestro de Angel Losada y qué hizo durante más de tres meses? Esta es la historia de uno de los casos más recordados en la historia.

’Salió una lista de candidatos y estaba mi nombre’: ¿Cómo secuestraron a Angel Losada?

El vicepresidente del Grupo Gigante e hijo de Angel Losada Gómez fue secuestrado por un grupo de 8 personas, en la colonia Ampliación Granada, cercana del centro comercial Miyana, que fue el más grande de CDMX. El plagio ocurrió el 25 de abril de 1994.

Un día después del secuestro de Angel Losada se dio a conocer que el empresario aparecía en una lista de “secuestrables” de la organización terrorista vasca ETA, descubierta en Managua, Nicaragua, en marzo de 1993. En ese listado figuraba también el nombre de Alfredo Harp Helú, dueño de los Diablos Rojos del México.

“En aquella época tenía 38 años. Sí se hablaba mucho de los secuestros. Salió en (la revista) Proceso una lista de los posibles candidatos a secuestro, ahí estaba mi nombre (…) Cuando empecé a ver que la gente se preocupaba mucho, con coche blindado y todo eso, me compré un coche blindado y no circulaba el lunes”, dice el empresario, quien no olvida que su secuestro ocurrió precisamente ese día de la semana.

Grupo Gigante se diversificó y cuenta con la cadena de restaurantes Toks en su portafolio de marcas. (Especial / El Financiero)

Una vez en cautiverio en una casa de seguridad, los secuestradores le dieron un libro al empresario. “El primer libro fue 100 años de soledad. Como que me mandaron un mensaje, me dijeron ¿‘sabes qué? Vas para largo, no 100 años pero vas para largo”.

Tiempo después, los secuestradores de Angel Losada lo cambiaron de casa de seguridad “y ahí sí la vi bastante complicada”, porque lo amarraron a la pared y lo amordazaron. Fue en ese momento cuando hizo una de sus peticiones a los plagiarios.

¿Qué hizo el dueño de Gigante durante su secuestro de 102 días? ‘Estaba encadenado a la pared’

Tras días de estar todo el tiempo con la luz y el radio encendidos, Angel Losada aprovechó su cautiverio para escuchar los comerciales de Gigante y de sus competidores, como “Walmart, Soriana, de Comerci, Julio Regalado”. “Tenía un cuadernito y un lápiz que me dieron y apuntaba cosas y luego decía ‘nuestro anuncio está mal enfocado’”.

Sin embargo, el empresario no solo ocupó ese tiempo para pensar en su negocio, sino que también lo ocupó para leer y hacer ejercicio. “Les decía ‘no sean mala onda, tráiganme un periódico’ y me trajeron el de deportes”.

Además, el empresario entabló una relación con sus secuestradores, al grado que pedía que le cambiaran la estación de radio y hasta pidió una televisión para ver los partidos del Mundial de 1994.

—El conductor decía, “ah que calor, que bruto, cómo llovió y tal”, entonces imaginaba cómo estaba afuera.

“Estaba el Mundial de futbol en Estados Unidos y me acuerdo que les dije: ‘no sean gachos, compren una tele, por favor, aunque sea cómprenla en Gigante’ (risas). Me compraron mi tele chiquita y me la prendían para ver los partidos de futbol”

—Parecía que se llevaban como cuates, dice Oso Trava.

—Había uno que se hacía el íntimo, el cercano. Haz de cuenta que yo decía: ‘Oye, está el que habla conmigo’ y entonces yo hablaba con él, pero distorsionaba la voz y pedía algunas cosas.

—¿Pensaste alguna vez en escapar?, reviró el conductor de Cracks Podcast

—Estaba encadenado a la pared y estaba difícil escaparme de esa manera

Durante el secuestro, Angel Losada perdió 11 kilos.

¿Cuándo fue liberado Angel Losada?

Angel Losada Moreno fue liberado tras un secuestro de 102 días, el 5 de agosto. De acuerdo con un documento de la UNAM, el pago del rescate ascendió a 15 millones de dólares, que fueron cobrados por un grupo guerrillero antecesor al EPR.

“Cuando salí me fui a un viaje de reencuentro con la familia que fue padrísimo. Me fui con mis hijos”, aseguró el empresario.

Angel Losada estuvo en el podcast Cracks, de Oso Trava. (Especial / El Financiero / Screenshot YouTube)

—¿Tienes miedo hoy?, se le cuestiona.

—Es complicado, pero miedo no debes de tener. Debes vivir la vida sino estarías otra vez encerrado en una jaula más grande, concluyó Angel Losada.

¿Cuál es la historia de Grupo Gigante, la cadena fundada hace 63 años?

La cadena Grupo Gigante nació en 1962, cuando Ángel Losada Gómez inauguró la primera tienda de autoservicio en Mixcoac, Ciudad de México. Durante sus primeros 15 años, la expansión se concentró en la capital.

Entre 1978 y 1979, la empresa se expandió a provincias al adquirir la cadena Hemuda y abrir su primera tienda en Guadalajara. En los años 80, llegaron a Monterrey y Celaya, y para 1991, Grupo Gigante ingresó a la Bolsa Mexicana de Valores y firmó una alianza con Tandy para abrir Radio Shack.

En 1994, la coinversión con Office Depot marcó su entrada al mercado de papelería, y para 1999, Grupo Gigante fue la primera cadena mexicana en abrir tiendas en Estados Unidos. La diversificación continuó con la operación de estacionamientos bajo la marca SET y la creación de “Tiendas Súper Precio” en 2004.

Un hito importante llegó en 2007, cuando vendieron sus 205 tiendas de autoservicio a Soriana, manteniendo los empleos de más de 24 mil colaboradores. En los años siguientes, Grupo Gigante se enfocó en restaurantes, bienes raíces y comercio especializado.

Grupo Gigante, de Angel Losada, cuenta con tiendas de PetCo. (Especial / El Financiero)

En 2013, adquirieron el control total de Office Depot de México y establecieron una alianza estratégica con PetCo. Posteriormente, compraron Casa Marchand y Restaurantes California y Beer Factory en 2014. Además, Grupo Gigante trajo a Shake Shack a México en 2019, cuya primera sucursal abrió en Paseo de la Reforma en 2019.

En 2020, adquirieron las Taquerías El Farolito, consolidando su presencia en el sector restaurantero. Hoy, Grupo Gigante se mantiene como uno de los conglomerados empresariales más diversificados de México, con presencia en diversos sectores y regiones.

¿Qué tiendas forman parte de Grupo Gigante?

Luego de comenzar como una cadena de tiendas de autoservicios, Gigante tiene entre sus marcas a: