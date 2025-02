‘¿Es esposa del alcalde de Villa Hidalgo?’: Brenda Montañez narra por qué sus secuestradores la liberaron

“No sabían a quién habían subido”: Así narró Brenda Montañez, esposa del alcalde y presidenta del DIF de Villa Hidalgo, Jalisco, cómo sus secuestradores decidieron liberarla tras ser ‘levantada’ el pasado sábado 8 de febrero.

Brenda Montañez, en entrevista, confesó que todo inició cuando fue interceptada por varios vehículos, después de que recogiera una camioneta que le habían prestado sus vecinos.

“Unos vecinos nos habían prestado una camioneta para su hijo proque no traía vehículo. El sábado se me ocurre ir por la camioneta, junto con el niño, y es cuando llegan ahí, pero no iban por mí”, narra para el noticiero de Ciro Gómez Leyva.

De acuerdo con su testimonio, los hombres, presuntamente del CJNG, llegaron con la intención de ‘levantar’ al hijo del alcalde de Villa Hidalgo; sin embargo, en ese momento lo confundieron con el menor que acompañaba a la presidenta del DIF de este municipio.

“Llegaron preguntando por el hijo de mi esposo, ellos a mí no me habían visto, yo estaba arriba de otra camioneta (...) y cuando veo que empiezan a llegar otros vehículos y vi que se lo iban a llevar (al niño), dije, bueno él no sabe nada, no tiene nada qué ver”, expresó.

Por esta razón, la esposa del alcalde decide subirse al vehículo donde llevaban al menor y admite que “nunca vinieron por mí, nunca amenazaron que me iba a levantar a mí”.

“Yo sola me subo a la camioneta, me arrimo y me dicen: ‘a sus órdenes’. Les digo que vengo con el niño. Ellos no sabían a quién llevaban arriba, ellos se enteran como a la media hora”, explicó.

¿Por qué Brenda Montañez, esposa del alcalde de Villa Hidalgo, fue liberada por sus secuestradores?

En el trayecto, Brenda Montañez relata que los secuestradores preguntaban por el hijo de su esposo Jaime Cruz, quien había sido secuestrado horas antes. No obstante, al darse cuenta de que era esposa del alcalde, narra, cambian de actitud y más adelante deciden liberarla.

“En el camino nos seguían preguntando por el hijo de mi esposo, yo les decía que no sabía dónde estaba. Después me toman una foto, pero no sé a quién la mandan y dicen: ‘Es la esposa del alcalde’”, realata.

-“¿Usted es la esposa del alcalde", me preguntan

-“Sí”, les respondo

-“¿Por qué no nos había dicho?“, cuesitonan.

Desde ese momento, dijo, “ahí es cuando cambia todo el panorama, me dicen que solo me van a hacer preguntas”.

Además, Brenda Montañez admite que sus captores siempre “nos trataron bien, al pendiente de si yo quería comer, si yo estaba enferma, asustada”.

“Siempre nos decían que por nuestro bien nos agacharamos o cuando me levantaba me decían que con los ojos cerrados: ‘es por su seguridad de ustedes y de nosotros que no vean nada, que no oigan nada’”, puntualizó.

Por último, recalcó que este hecho comenzó por “un chisme” sobre que su esposo lavaba dinero, “entonces es cuando nos empiezan a buscar pensando que así era, pero cuando nos investigan, se dan cuenta que no tenemos nada que ver con nadie”.