‘Gato’ Ortiz niega su relación con secuestro del esposo de Gloria Trevi: ‘Ni lo conozco’

El exportero Omar, ‘Gato’ Ortiz, sentenciado a 75 años de prisión por secuestro, niega que haya tenido relación su condena con la privación de la libertad de Armando Gómez, el esposo de la cantante Gloria Trevi.

En una entrevista para el podcast Penitencia con Saskia Niño de Rivera, el exportero explica que, luego de haber sido detenido muchos años atrás, es complicado que cambie el juicio que existe con relación a él y detalla la situación.

¿Qué dice el ‘Gato’ Omar Ortiz sobre el secuestro de Armando Gomez, el esposo de Gloria Trevi?

“Hoy y vivo con una paz de que difícilmente me puedo justificar con palabras “, reflexiona Omar ‘Gato’ Ortiz en una sincera conversación sobre su condena.

Partiendo de esto, Ortiz denuncia que siendo investigado en principio por “más de 24 secuestros, incluyendo del esposo de Gloria Trevi”, es “un impacto a nivel mundial” para su reputación. Admite que, en su momento, pensó que sería una situación que se iba a esclarecer.

“Yo decía, ‘cuando chequen mis pendientes se van a dar cuenta de todo lo mal que está esto’. Pero, ¿quién se va a atrever a presentar un expediente? ¿Quién se va a atrever a a a defender a alguien que estaba siendo acusado de esa de esa manera", recuerda.

'Gato' Ortiz herido en los motines del penal de Cadereyta, NL, en 2017 y pidió una sentencia fija tras el altercado (Foto: Especial El Financiero). (Especial El Financiero)

Según expresa el exportero de Rayados Omar Ortiz, tras su sentencia dejó de tener abogados y quiere que esta situación continúe tal y como está: “Vino Jesús y me dijo, ‘yo y ya no pongas abogados’. Y desde mi sentencia no tengo abogado, un abogado oficio que no ha dicho nada gracias a Dios”.

Ortiz insinúa no ser responsable de los 24 secuestros con los que revela que fue presentado. Así lo expresa: “Es como si alguien roba un Oxxo y tienen pendientes 24 que han robado y dicen, ‘bueno, esos 24 Oxxos cárgaselos a él y nos nos quitamos ya de de la culpabilidad de buscar de investigar quién hizo esos 24 robos. Al final, un secuestro o 25 no cambian la sentencia que a mí me dieran”.

El exjugador profesional asegura que no puede justificarse ante la gente; sin embargo, pide disculpas a su familia por los procesos que han tenido que pasar por su reclusión.

“Yo he lastimado a gente y mucha es mi familia: mi mamá, mis hermanos, la que era mi mujer en ese entonces, mis hijos, amistades. Mucha gente fue lastimada por yo llegar a este lugar”, detalla.

Sin embargo, Ortiz asegura que sus disculpas han sido malinterpretadas por la opinión pública: “Yo le pido perdón a quienes lastimé, pero piensas que fue a la gente que supuestamente yo secuestré”.

En cuanto al contacto de las víctimas de secuestro, revela que nunca ha tenido contacto con ellos. Sin embargo, dice haber escuchado que Armando Gómez lo deslindó de su secuestro.

“Él comentó en la televisión, cuando sentenciaron a los que habían sido, y entonces le preguntan de mí y dice ‘no, ya sentenciaron’ pero a mí no me sentenciaron de eso. Y él comenta, ‘pero a él yo ni lo conozco, no tiene nada que ver. Las personas que a mí me secuestraron están en tal parte’”, expresa.

Omar 'Gato' Ortiz fue procesado junto a otros tres cómplices: Cesar Acosta, Luis Alberto Tamez, y Héctor Eduardo Treviño. (Cuartoscuro)

Omar ‘Gato’ Ortiz asegura que fue secuestrado y obligado a confesarse como delincuente

De acuerdo con el exjugador preso ‘Gato’ Ortiz, fue capturado, le taparon la cabeza y estuvo desaparecido durante tres días, en los que fue torturado. Luego, bajo amenazas, lo obligaron a firmar un papel, cuyo contenido desconocía. Su familia lo reportó desaparecido; sin embargo, esto no ayudó a Ortiz.

“Un día salgo de mi casa, me agarran y me llevan a un lugar gente desconocida porque no tenía identificación ni nada. Me empiezan a hablar de droga, de armas, de dinero y al final me hacen firmar las hojas. Y al otro día, me presentaron ante los medios como su gestor. Sabía que había firmado, solamente, que yo he participado en secuestros”, recuerda.

Según explica, fue relacionado como alguien que organizaba fiestas o asistía a ellos y “ponía a las víctimas”. Sin embargo, él asegura: “era fiestero en mi casa, era de ambiente pero en mi casa. No era de los que andaba mucho en casas de otros”.

De acuerdo con el ‘Gato’, fue relacionado con los secuestros dado que desconocía las ocupaciones de personas cercanas a él.

¿ Omar el ‘Gato’ Ortiz fue sentenciado a 75 años de prisión (Foto: Cuartoscuro)

“Cometí errores, no me importaba con quién convivía, no sabía quién estaba alrededor de mí, nunca pregunté ‘de qué trabajabas, a qué te dedicabas’; entonces ese fue mi error”, expresó.

Omar Ortiz asegura que fue secuestrado previamente a ser acusado del delito: “Me bajaron de mi de mi auto, gente armada, me tapan el rostro, me empiezan a golpear y yo me imaginé que era un secuestro (...). Y siento lo que sintieron esas personas que fueron secuestradas antes. (...) Se te vienen muchas cosas en la mente. (...) Es algo muy desagradable para a la gente que le ha sucedido”.

Hoy en día, Ortiz ve su situación como “una equivocación de las autoridades”, y lo reflexiona: “espero que la gente no tenga la necesidad de llegar a un lugar como este y a una situación para tener un encuentro con Dios”.

“Yo me siento me sentí culpable mucho tiempo porque yo cometí errores. Yo no te puedo decir que soy inocente. Yo te voy a decir que soy culpable porque cometí errores. No cometí el delito, pero sí errores”, acepta.