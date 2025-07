¿Qué pasó con Héctor Treviño? Detenido con ‘Gato’ Ortiz y absuelto por secuestro del esposo de Gloria Trevi

El caso del secuestro del empresario Armando Gómez dio un giro inesperado, debido a que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, de Nuevo León, absolvió a Héctor Eduardo Treviño, uno de los implicados en el delito.

El también esposo de Gloria Trevi fue secuestrado en 2011 y tras las investigaciones se determinó que Eduardo Treviño estuvo involucrado, por lo cual cumplía una pena de 50 años de prisión.

Además de él, en su momento fue implicado en el delito Omar ‘El Gato’ Ortiz, exfútbolista de los Rayados de Monterrey detenido en 2012, y un año después aprehendieron a Juanita Quintanilla Garza, ‘La Tía’, exsuegra de Poncho de Nigris.

¿Cómo fue la detención de Héctor Treviño?

Todo se remonta al 2011, cuando la cantante Gloria Trevi estaba de gira, pues como parte de esta daría dos conciertos en Monterrey durante octubre, un compromiso al que acudió en compañía de Armando Gómez.

La noche del jueves 6 de octubre, el empresario fue a una reunión a la que la integrante del clan Trevi-Andrade no acudió debido a que se quedó a descansar, sin embargo, al volver durante la madrugada del viernes 7 de octubre todo cambió.

“Se nos cerró un automóvil, tipo Stratus color blanco del cual descendieron dos sujetos del sexo masculino encapuchados. Uno de ellos se dirigió a la puerta del conductor y el otro se dirigió conmigo, ordenándome que bajara del vehículo”, explicó Armando en su declaración, documento que obtuvo Primer Impacto.

En octubre de 2011, el esposo de Gloria Trevi fue secuestrado después de asistir a una reunión en Monterrey. (Foto: Especial El Financiero/n Cuartoscuro)

Aunque él intentó escapar, se detuvo al escuchar disparos de armas de fuego. El empresario fue puesto en libertad el lunes 10 de octubre de 2011, lo que llevó a la detención de cuatro implicados en el secuestro los meses siguientes.

La agencia de noticias EFE explica que Héctor Eduardo Treviño fue detenido los primeros días de enero en compañía del futbolista Omar ‘El Gato’ Ortiz, César Acosta Canchola y Luis Alberto Tamez Hernández, señalados de participar en el secuestro.

Sin embargo, el ‘Gato’ Ortiz aseguró que las detenciones sucedieron en días diferentes, debido a que a los tres implicados los aprehendieron a finales de diciembre y a él en los primeros días de enero.

Armando Gómez fue secuestrado en 2011 y se detuvieron a cuatro personas involucradas en el delito. (Foto: Archivo) (Instagram)

“A ellos los agarraron el 31 de diciembre y los presentaron el 7 de enero, estuvieron prácticamente toda la semana desaparecidos, hay denuncias de sus familiares. A mí me detienen el miércoles 4 de enero y me presentan con ellos el día 7, que éramos una banda”, aseguró Omar ‘El Gato’ Ortiz, en entrevista con Saskia Niño de Rivera.

El exfutbolista de los Rayados también aseguró en la conversación que él no conocía a las personas con las cuales fue presentado ante la prensa: “no eran amistades, de los 3 muchachos con los que a mí me presentaron, no los conocía”.

A pesar de ello, las autoridades los procesaron como una banda de secuestradores, en la cual Ortiz era el encargado de buscar a las víctimas entre sus conocidos y en las reuniones a las que acudía, de acuerdo con Reforma.

¿Por qué absolvieron a Héctor Treviño, implicado en el secuestro?

Aunque Héctor Eduardo Treviño estaba pagando una sentencia de 50 años en prisión por su participación en este delito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito lo absolvió por falta de pruebas.

“Las pruebas que se utilizaron para decretar la responsabilidad penal del quejoso evidentemente son insuficientes”, comentó el magistrado Omar René Gutiérrez Arredondo en un video de la sesión que fue presentado por Primer Impacto.

Además, el magistrado Carlos Aldo Vargas señaló a la Fiscalía de actuar de manera inadecuada al momento de obtener las confesiones de Héctor Treviño sobre el secuestro de Armando Gómez.

Uno de los implicados en el secuestro del esposo de Gloria Trevi fue dejado en libertad. (Foto: Archivo) (Instagram / @armandogomez73)

“(La detención y sentencia) obedecen a una deficiente actuación de la Fiscalía, con malas prácticas; con un afán de buscar culpables, (utilizaron) pésimas prácticas de obtener declaraciones en situaciones ilegales”, dijo.

Finalmente, la magistrada Sandra Deyanira Herrera Benítez agregó que el reconocimiento de Héctor por parte del empresario no fue el adecuado, debido a que no estaba el abogado de la víctima.

Por este motivo, se tomó la decisión de absolver la pena de Héctor Eduardo Treviño Urbano y se solicitó la liberación inmediata del implicado, de acuerdo con información compartida por Primer Impacto.

¿Qué se sabe de los otros implicados en el secuestro del esposo de Gloria Trevi?

Los responsables del secuestro del esposo de Gloria Trevi fueron sentenciados siete años después de su detención, debido a que recibieron sus penas hasta el 2019.

Omar “El Gato” Ortiz actualmente se encuentra cumpliendo una pena de 75 años de prisión; además del secuestro de Armando Gómez, está señalado de otras dos privaciones de la libertad.

Aunque el exjugador de la Liga MX asegura que las víctimas no lo acusaron directamente del secuestro, acepta su pena: “si estoy aquí, es porque encontraron que soy culpable”, señaló con la podcaster Saskia Niño de Rivera.

Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi, fue secuestrado en 2011. 'Gato' Ortiz y 'La Tía' estuvieron involucrados. (Foto: Especial El Financiero)

César Acosta Canchola fue condenado a 60 años de prisión y Jorge Aníbal Treviño Hernández recibió 50 años de cárcel, según informó el diario Reforma.

Cabe señalar que en 2013 fue detenida Juanita Quintanilla Garza, ‘La Tía’, ella fue identificada como la presunta líder de la banda de secuestradores con la que fue vinculado el deportista ‘Gato’ Ortiz.

‘La Tía’ recibió una sentencia de 41 años, la cual fue reducida a 29 años en 2022; actualmente ella también cumple su pena en prisión.