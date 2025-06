Así fue el secuestro del esposo de Gloria Trevi: ‘Gato’ Ortiz y exsuegra de Poncho de Nigris, culpables

Hace casi 14 años, la cantante Gloria Trevi sufrió momentos de angustia tras el secuestro de su esposo Armando Gómez; el exportero de Rayados, Omar ‘Gato’ Ortiz, estuvo involucrado, pero también personas como la exsuegra de Poncho de Nigris.

Por aquel suceso, el exfutbolista enfrenta actualmente una condena de 75 años en el Penal de Cadereyta, Nuevo León, mientras la exsuegra de Poncho de Nigris, que participó en el secuestro del esposo de Gloria Trevi, también vive consecuencias legales.

Este hecho incluso apareció en la bioserie de Gloria Trevi, lanzada en 2023 y en la que tocan aquel suceso donde la cantante tuvo que negociar con los secuestradores para que su esposo saliera en libertad.

¿Cómo fue el secuestro del esposo de Gloria Trevi?

En vísperas de una serie de esperados shows de Gloria Trevi en Monterrey, comenzaron los rumores del presunto secuestro de Armando Gómez, esposo de la cantante, ocurrido en octubre de 2011.

Tanto Trevi como Gómez estaban en el soundcheck del Tour Internacional Gloria en el Auditorio Banamex, en Monterrey, para sus conciertos del 7 y 8 de octubre de 2011. “Todo se veía normal, Gloria y Armando estaban juntos, como siempre, platicaban y sonreían”, dijo una fuente al diario Reforma.

Armando Gómez fue secuestrado el 7 de octubre de 2011. (Instagram)

Sin embargo, todo cambió cuando terminó aquella prueba de sonido, pues mientras la integrante del clan Trevi-Andrade regresó al hotel Holiday Inn Cintermex a descansar y estar lista para su concierto del día siguiente, mientras el empresario tomó otro rumbo, uno del cual no regresó en varios días.

Amistades de Armando Gómez en Monterrey lo invitaron a él y a su esposa para cenar en su casa, ubicada en la colonia Las Brisas de Monterrey, pero ella no fue porque era muy cautelosa con los sitios y personas que frecuentaba.

Horas más tarde, cuando Gómez iba de regreso con la cantante de ‘Con los ojos cerrados’, fue cuando sufrió el secuestro alrededor de la 1:30 de la madrugada del viernes 7 de octubre de 2011 por un grupo de hombres armados y encapuchados que lo interceptaron en la Avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia Las Brisas, en el Sur de Monterrey.

El tema se manejó de forma hermética, aunque algunos medios de comunicación iniciaron a rumorar sobre su desaparición, ya que no estuvo presente en el concierto de Gloria Trevi del 7 de octubre. Uno de ellos fue el comunicador Alex Kaffie, mismo al que en su momento ‘desmintió’ la cantante.

Gómez fue liberado la mañana del lunes 10 de octubre de 2011, tras más de 72 horas privado de su libertad y en las que, se dice, Gloria Trevi trató con los secuestradores, quienes pedían una recompensa de 250 mil dólares; alrededor de 3 millones de pesos en aquel entones.

Gloria Trevi y Armando Gómez están casados desde 2009. (Instagram / @armandogomez73)

Los implicados en el secuestro de Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi

Pocos meses después de que ocurriera el plagio al esposo de Gloria Trevi, cayó uno de los implicados: el exportero de Rayados Omar ‘Gato’ Ortiz, al que detuvieron el 7 de enero de 2012.

Tiempo después detuvieron a una de las ‘cabezas’ en el secuestro, quien tenía ‘relación’ con el actor Poncho de Nigris.

Detención de Omar ‘Gato’ Ortiz: ¿De qué lo acusaron?

Cuando estaba a punto de cumplir su tiempo de castigo por dopaje, ‘Gato’ Ortiz fue detenido el 7 de enero de 2012, señalado como uno de los presuntos implicados en el secuestro del empresario Armando Gómez.

Omar 'Gato' Ortiz fue procesado junto a otros tres cómplices: Cesar Acosta, Luis Alberto Tamez, y Héctor Eduardo Treviño. (Cuartoscuro)

De acuerdo con el vocero de seguridad de Nuevo León en aquel entonces, Jorge Domene, el exfutbolista confesó su participación en dos secuestros; supuestamente recibió más de 100 mil pesos por cada uno.

Ortiz fue presentado por la Agencia Estatal de Investigaciones como miembro de una banda perteneciente al Cártel del Golfo. Su ‘rol’ en dicha agrupación delictiva era el entregar información sobre personas ‘secuestrables’ que conocía en fiestas y reuniones.

“La participación de la persona de apellido Ortiz es única y exclusivamente en señalar a las víctimas. Hay algunas víctimas que él señaló y, además, les pasaba (a sus cómplices) información de las probables víctimas a quienes él conocía”, explicó el entonces procurador, Adrián de la Garza en aquel entonces.

Sentencia a ‘Gato’ Ortiz

Aunque su detención se dio en 2012, el exportero de Monterrey recibió una condena hasta 2019; lo sentenciaron a 75 años de prisión tras declararlo culpable de participar en al menos 3 secuestros, entre ellos el del esposo y manager de Gloria Trevi. Actualmente, cumple su tiempo en prisión dentro del Penal de Cadereyta, en Nuevo León.

Omar 'Gato' Ortiz es un exfutbolista; jugaba como portero en Rayados de Monterrey hasta su detención, en 2012. (Foto: Especial El Financiero / Cuartoscuro / Mexsport)

Juanita Ernestina Sánchez Quintanilla ‘La Tía’, exsuegra de Poncho de Nigris: ¿Cómo participó en el secuestro?

En agosto de 2013, la exesposa de Poncho de Nigris, Lucy Garza, fue detenida junto a su mamá, Juanita Sánchez, por presuntamente robar comida, juguetes y artículos de belleza de una sucursal HEB en San Antonio, Texas, pero obtuvieron su libertad bajo fianza.

Más tarde, detuvieron a la madre de Ivanna, hija de Poncho de Nigris, por estar presuntamente implicada en el secuestro de Armando Gómez. En la ‘ecuación’, Lucy Garza era ‘comadre’ de Gloria Trevi y se llevaban muy bien, pero gracias a ciertas actitudes se distanciaron.

“De hecho, ya no se hablaban. Ese día del ensayo de Gloria no iban a salir, (pero) convencieron a Armando. Fue la mamá (Juanita) a invitarlo a cenar y (él) primero le dijo que no. La mamá es la cabecilla, la que organizaba todo, supe que la cena fue en su casa, allá por Las Brisas”, explicó una fuente al diario Reforma en ese entonces. Después, dejaron en libertad a Lucy Garza tras deslindarla de los hechos.

Apodada como ‘La Tía’, tras pagar la fianza de aquella ocasión, la exsuegra de Poncho de Nigris duró meses prófuga de la justicia hasta que en febrero de 2014 la encontraron y llevaron al Centro de Detenciones Federal de San Antonio por una orden de extradición hecha por el Gobierno de México.

La exsuegra de Poncho de Nigris fue detenida en 2014. (Foto: Especial)

Presuntamente, ‘La Tía’ era líder de una organización dedicada al secuestro, misma a la que supuestamente pertenecía el ‘Gato’ Ortiz. En los documentos presentados por las autoridades de aquel entonces, Juanita Sánchez tenía relación con las casas de seguridad a las que llevaban a los secuestrados.

Sentencia a Juanita Sánchez ‘La Tía’

Inicialmente, recibió una condena de 41 años por el delito de secuestro, pero en 2022 la redujeron a 29 años. Su tiempo en prisión lo cumple en el Centro Federal de Readaptación Social 16 CPS-Femenil-Morelos.