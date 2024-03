PERFIL: Adrián de la Garza, el priista de la vieja escuela, rival de Mariana Rodríguez por Monterrey

Mariana Rodríguez ya tiene rival por la alcaldía de Monterrey, y se trata de una de las caras conocidas en la política regiomontana, hablamos de Adrián de la Garza, uno de los priistas rivales de Samuel García, actual gobernador de Nuevo León.

La empresaria e influencer partió como una de las principales opciones para presidir la capital de Nuevo León desde hace meses, además de que cuenta con todo el apoyo de su esposo Samuel García; sin embargo, la presión de partidos como el PRI, PAN y PRD, pueden ‘comerle el mandado’, sobre todo teniendo a un político experimentado como De la Garza, quien se dijo “listo” para volver a ser alcalde de Monterrey.

“Sé que te enoja la indiferencia ante la inseguridad que ha regresado a nuestras calles. Nos trataron de convencer de que lo nuevo sería mejor (en referencia a una de las consignas de Movimiento Ciudadano), pero les quedaron muy grandes los zapatos. No necesitamos filtros en redes sociales ni promesas vacías, nos han querido quitar el orgullo, pero no el carácter para decir ‘que se vayan si no resuelven’”, dijo Adrián de la Garza en su primer spot de campaña.

El priista dijo que “va a volver a poner orden y resolver”, con el objetivo de que vuelvan los gobiernos con “experiencia”, según él.

Adrián de la Garza es uno de los principales opositores en Nuevo León, siendo una de las personas que promete investigar a Samuel García y quien asegura que Movimiento Ciudadano está plagado de corrupción en la entidad.

Además, está relacionado con los hechos de diciembre pasado en los que Samuel García tuvo que ‘bajarse’ de la contienda presidencial debido a que los diputados locales del PRI y el PAN en Nuevo León intentaron poner un gobernador a modo, sin respetar su terna y dejar al propio De la Garza como fiscal.

¿Quién es Adrián de la Garza?

Nacido en Monterrey el 17 de septiembre de 1971, Adrián de la Garza es un político priista que busca ser, por segunda ocasión, presidente municipal de la capital de Nuevo León.

Estudió Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como una maestría en Ciencias Penales en la misma Institución. Además cuenta con diplomados y estudios complementarios en diferentes áreas del Derecho.

La carrera política de Adrián de la Garza comenzó en 1990 como subdirector político y secretario general del entonces director general de la Policía Judicial de Nuevo León, durante el gobierno de Ricardo Salinas de Gortari en México.

Años más tarde se volvió juez calificador y asesor del subdirector jurídico de la dirección general de Seguridad Pública de Nuevo León.

Luego continuó como secretario particular, tanto del procurador general de justicia como del director general de Seguridad Pública.

Su gran oportunidad apareció en 2011, cuando fue procurador general de Justicia en el último gobierno priista de Nuevo León, encabezado por Rodrigo Medina de la Cruz, y se mantuvo en el cargo hasta 2015.

Entre 2019 y 2020 fue presidente municipal de Monterrey, y dejó su cago por ir a buscar la gubernatura de Nuevo León en representación del PRI y el PRD, misma que perdió contra Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

El año pasado fue aspirante ser titular de la Fiscalía de Nuevo León; sin embargo, el gobernador Samuel García dijo que sus intenciones eran parte de un golpeteo político, algo que negó De la Garza, quien dijo que estaba preparado para ocupar el cargo y que lo iba a investigar por cualquier caso de corrupción.

Ahora busca volver a ser presidente municipal de Monterrey, y competirá con una de las personas más populares de Nuevo León, hablamos de Mariana Rodríguez, quien es empresaria y busca suceder a su compañero de partido, Luis Donaldo Colosio Riojas.