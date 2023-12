Priista Adrián de la Garza amenaza a Samuel García: ‘Si llego a Fiscalía de NL, te voy a investigar’

Adrián de la Garza, excandidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, acusó este 4 de diciembre a Samuel García de utilizar su nombre para distraer la atención de los delitos que está cometiendo al usurpar funciones.

“En este momento no eres gobernador del estado y estás usurpando las funciones del Poder Ejecutivo, estás violando flagrantemente una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está documentado que alteraste el Periódico Oficial del Estado para beneficiarte,” señaló.

El exalcalde de Monterrey advirtió que si llega a ser el fiscal general de Nuevo León, perseguirá a Samuel García por los delitos que, dijo, el emecista está cometiendo.

“Si llego a la Fiscalía, ten la seguridad de que te voy a investigar y llegar a la verdad de todo lo que escondes, que te generó tanto miedo como para no irte. Te lo dije hace un año si tanto miedo tienes, me puedes vetar el día que realmente asumas el cargo de gobernador, porque no tengas la menor duda, los delincuentes irán a la cárcel”, subrayó.

PRI acusa a Samuel García de querer extorsionarlos

Pero esa no ha sido la única reacción que se generó tras las declaraciones de Samuel García en un evento oficial efectuado en el municipio de Escobedo, gobernado por Morena.

La diputada del PRI, Lorena de la Garza, dijo que fue García quien quiso extorsionar a los legisladores a cambio de aprobar su licencia para dejar su puesto como gobernador y para aprobar a su suplente.

”En mayo de 2022, el hoy presidente de MC, antes director del DIF, me citó en un café del hotel Crowne Plaza aquí en la avenida Constitución y me ofreció 9 millones de pesos a cambio de irme a la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso y como para mí este no es un tema de dinero por supuesto que rechacé esa oferta”, dijo.

La legisladora continuó respondiendo a las acusaciones que también lanzó en sus redes sociales Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García.

”A lo mejor esto tú no lo sabes, pero a través de sus voceros, a través de terceros, nos mandó decir literalmente que cuánto queríamos para aprobar su licencia y por supuesto que no aceptamos”, agregó.

Esta mañana continúa la tensión en los recintos del Poder Ejecutivo, pues tanto el Palacio de Gobierno como la Torre Administrativa, y la Tesorería estatal se encuentran vigilados.

Este 4 de diciembre, Samuel García tiene previsto encabezar eventos oficiales como gobernador de Nuevo León, a pesar de que, según el Congreso, se mantiene vigente su licencia así como la figura de gobernador interino.